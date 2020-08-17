МИД Грузии: Послу потребовалось немедленно вернуться в Минск
В ответ на спекуляции в грузинские СМИ, Министерство иностранных дел Грузии пояснило, что в связи с недавними событиями в Беларуси возникла необходимость «немедленного возвращения в Минск» посла Грузии Валерия Кварацхелия.
«В связи с тем, что воздушное сообщение с Беларусью ограничено и послу требовалось за короткий срок прибыть в Минск, было принято решение о его отправке на правительственном самолете», — сказали в министерстве.
«Республика Беларусь — дружественная Грузии страна, с которой мы тесно сотрудничаем как в двустороннем формате, так и в рамках инициативы «Восточного партнерства»», — заявил МИД Грузии.
По заявлению ведомства, власти Грузии внимательно наблюдают за развитием событий, и «мы находимся в тесном взаимодействии с нашими партнерами».
«На наш взгляд, необходимо, чтобы проблемы в Беларуси решались мирным путем», — сказали в министерстве, — «Мы надеемся, что белорусский народ сам решит мирно важные для его будущего вопросы».
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