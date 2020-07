აფხაზები გმობენ რუსული პარტიის შემოთავაზებას რუსეთში შესვლის თაობაზე

ოკუპირებული აფხაზეთის „საგარეო საქმეთა სამინისტრომ“ და „პარლამენტმა“ დაგმეს რუსეთის პოლიტიკური პარტიის – „სიმართლისთვის“ – წინასაარჩევნო პროგრამაში გაჟღერებული შემოთავაზება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე, რომლის ერთ-ერთი საკითხიც რუსეთში ფედერაციაში შესვლას შეეხება.

ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო უწყებამ 7 ივლისს განაცხადა, რომ „ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები სამართლებრივ საფუძველზე ყალიბდება და სამოკავშირეო ხასიათი აქვს მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაციამ 2008 წელს აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა აღიარა“.

უწყებამ ასევე აღნიშნა, რომ „აფხაზეთ-რუსეთის სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობების სამოკავშირეო ხასიათი, რომელიც აფხაზეთის სახელმწიფოს უსაფრთხოებასა და ეკონომიკურ განვითარებას უზრუნველყოფს, სრულად ასახავს აფხაზეთის რესპუბლიკის ხალხის ნებას“.

„ამგვარი ინიციატივები ძალიან უარყოფითად აღიქმება აფხაზი ხალხის მიერ“, – განაცხადა ოკუპირებული აფხაზეთის „პარლამენტმა“ 7 ივლისს და დასძინა, რომ ასეთი ინიციატივები „ორ ქვეყანას შორის კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობების გაძლიერებას“ ხელს არ უწყობენ.

მოსკოვმა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა 2008 წლის 26 აგვისტოს, რუსეთ-საქართველოს ომიდან ორ კვირაში აღიარა. დღემდე ორი ოკუპირებული რეგიონის დამოუკიდებლობა სირიამ, ვენესუელამ, ნაურუმ და ნიკარაგუამ აღიარეს. თბილისი და საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი ნაწილი ორივე რეგიონს საქართველოს განუყოფელ ნაწილად აღიარებენ.

