Абхазы осуждают предложение российской партии о вхождении состав РФ

«Министерство иностранных дел» и «Парламент» оккупированной Абхазии осудили предложение, озвученное в предвыборной программе российской политической партии «За правду» о проведении референдума в Абхазии и Цхинвальском регионе, одним из вопросов на котором будет касаться их вступления Российскую Федерацию.

«МИД» оккупированной Абхазии заявил 7 июля, что «после признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазии в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер».

Далее ведомство отмечает, что «союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия».

«Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии», — заявил «парламент» оккупированной Абхазии 7 июля, добавив, что эти инициативы «не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами».

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года, спустя две недели после российско-грузинской войны. На сегодняшний день независимость двух оккупированных территорий Грузии признали Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. Тбилиси и большая часть международного содружества признают оба региона неотъемлемой частью Грузии.

