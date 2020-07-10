Здание абхазского парламента. Сухуми, Абхазия, Грузия. Фото: информационное агентство АпсныПресс
Новости

Абхазы осуждают предложение российской партии о вхождении состав РФ

10/07/2020 - 13:53
4 Less than a minute
Tags

«Министерство иностранных дел» и «Парламент» оккупированной Абхазии осудили предложение, озвученное в предвыборной программе российской политической партии «За правду» о проведении референдума в Абхазии и Цхинвальском регионе, одним из вопросов на котором будет касаться их вступления Российскую Федерацию.

«МИД» оккупированной Абхазии заявил 7 июля, что «после признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазии в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер».

Далее ведомство отмечает, что «союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия».

«Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии», — заявил «парламент» оккупированной Абхазии 7 июля, добавив, что эти инициативы «не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами».

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года, спустя две недели после российско-грузинской войны. На сегодняшний день независимость двух оккупированных территорий Грузии признали Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. Тбилиси и большая часть международного содружества признают оба региона неотъемлемой частью Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

მსგავსი/Related

Тойво Клаар завершил свой визит в Грузию

06/07/2020 - 20:52

Абитуриенты из Абхазии и Цхинвали будут зачислены в грузинские вузы без экзаменов

06/07/2020 - 20:40

13-й раунд диалога между ЕС и Грузией в области прав человека

03/07/2020 - 15:39

«Президенты» Абхазии и Цхинвали проголосовали на плебисците за конституционные поправки России

02/07/2020 - 14:23
Back to top button