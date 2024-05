НПО объявляют о неповиновении закону об «иностранных агентах»

Местные неправительственные организации 28 мая опубликовали заявление, в котором объявили о своем неповиновении закону об «иностранных агентах», по которому Парламент преодолел президентское вето. Организации обязуются защищать права участников акций протеста против указанного закона, а также голос каждого гражданина на парламентских выборах в октябре.

«55 дней назад правительство нарушило слово, данное грузинскому народу, и повторно инициировали российский закон. Они хотели сломать гражданский сектор, приняв этот закон, но получил беспрецедентное единство и неутомимое сопротивление. Грузинский народ твердо защищает и будет защищать свое европейское будущее и никогда не свыкнется с жизнью под российским сапогом. Российский закон не будет работать в нашей стране! Это останется пустой бумажкой, которой никто не будет подчиняться!», – говорится в заявлении.

В организациях подчеркивают, что власти сознательно создали угрозу экономике, международной репутации, гражданскому порядку и миру Грузии. «Они сделали это специально, чтобы граждане этой страны больше не могли помогать друг другу. Но мы уже 55 дней доказываем, что люди никогда не устают любить свою страну. Наш протест и борьба будут продолжаться до тех пор, пока этот закон не будет отменен!». В заявлении также говорится, что «они (власти) пытались запугать нас спецназом, избиениями и матом, арестами и незаконными штрафами, но они не рассчитали, что ничто не может остановить нас в праведном деле, которое называется помогать людям. Мы продолжим нашу работу — будем помогать людям и друг другу, и не будем подчиняться российскому закону!».

По заявлению организаций, они не прекратят помогать грузинам, будь то юридическая помощь, представительство в местных или международных судах или сбор денег для оплаты штрафов задержанным.

«Мы, гражданские организации Грузии, обещаем, что будем защищать выборы и голос каждого гражданина. Мы будем с вами на каждом избирательном участке и будем наблюдать, чтобы защитить свободные и справедливые выборы!», – говорится в заявлении.

«Это Грузия! Мы не обрусеем! Грузинский народ еще раз воодушевляет весь мир своей борьбой за свободу. Мы заявляем о неповиновении – Нет российскому закону! Да, Европе!», – заявляют неправительственные организации.

