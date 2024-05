США осуждают преодоление президентского вето и окончательное принятие закона об иноагентах

Соединенные Штаты осуждают решение Парламента Грузии преодолеть вето президента на «антидемократический» закон об иностранных агентах, «который не соответствует европейским нормам», и последующее окончательное принятие закона, – заявил пресс-спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер в своем первом комментарии на ежедневном брифинге для прессы 28 мая.

По словам Миллера, приняв закон, «правящая партия «Грузинская мечта» еще больше отдалила страну от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа, который в течение нескольких недель выходил на улицы, чтобы выступить против этого закона». Он добавил, что «Грузинская мечта» проигнорировала рекомендацию Венецианской комиссии об отмене закона, а также опасения всех партнеров Грузии, что закон стигматизирует гражданское общество и СМИ и ограничит основные свободы. «Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократической траектории Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС, а также ставит под угрозу американо-грузинские отношения», – заявил пресс-спикер Миллер.

Отметив недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о введении визовых ограничений для тех, кто подрывает демократию в Грузии, и членов их семей, а также всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между двумя странами, пресс-спикер Миллер сказал: «мы примем во внимание действия «Грузинской мечты» при принятии своих решений».

Миллер также заявил, что США продолжат поддерживать грузинский народ «в его работе над демократическим и западным будущим», и выразил сожаление, что «лидеры Грузии предпочитают отказаться от шагов, необходимых для продвижения Грузии в западном направлении, чего хочет ее народ».

