Шарль Мишель: Принятие закона о прозрачности отдаляет Грузию от пути в ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на преодоление Парламентом Грузии вето президента на законопроект об «иностранных агентах» и его окончательное принятие, заявив, что принятие закона «является шагом назад и еще больше отдаляет Грузию от ее пути к Евросоюз».

В заявлении говорится, что Европейский совет в декабре принял решение предоставить Грузии статус кандидата, принимая во внимание, что Грузия «предпримет соответствующие шаги и проведет необходимые демократические реформы». Однако 28 мая Парламент принял против этого закон по российскому образцу. «Принятие в Парламенте закона «О прозрачности» является шагом назад и отдаляет Грузию от пути в Евросоюз», – написал Шарль Мишель в Twitter.

«Население Грузии четко выбрало будущее в Евросоюзе, и мы сделаем все, чтобы поддержать его стремления. Поэтому я добавлю вопрос Грузии в повестку следующей сессии Европейского совета», – заявил президент Европейского совета.

