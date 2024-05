Генеральный секретарь СЕ об окончательном принятии закона об иноагентах: Свободная и справедливая избирательная среда может оказаться под угрозой

После преодоления Парламентом Грузии президентского вето и последующего окончательного принятия закона об «иностранных агентах» генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступила с заявлением, в котором выразила «глубокое сожаление» по поводу решения грузинского законодательного органа окончательно принять закон, «несмотря на критику со стороны международных партнеров о его несоответствии европейским стандартам», отметив негативное влияние, которое закон окажет на демократию в Грузии, включая условия для проведения свободных и справедливых выборов.

Генеральный секретарь СЕ сожалеет, что этим решением власти Грузии отказались от «последней возможности» отозвать закон и отказались от конструктивного диалога. Она также отметила, что этим решением власти Грузии проигнорировали мнение Венецианской комиссии, которая рекомендовала отменить закон.

Генеральный секретарь Бурич выражает «глубокую озабоченность» по поводу «негативного влияния закона на информированные публичные дебаты, плюрализм и демократические сдержки и противовесы», добавляя, что он «потенциально может также поставить под угрозу условия для проведения свободных и справедливых выборов».

Кроме того, Генеральный секретарь СЕ заявила, что ее по-прежнему беспокоит «очевидная безнаказанность» в связи с сообщениями о случаях запугивания, непропорционального применения силы и стигматизации в отношении НПО, активистов и мирных демонстрантов. «Эти действия должны быть безотлагательно расследованы, а виновные в нарушении прав должны быть привлечены к ответственности, чтобы предотвратить подобную практику, которой нет места в демократическом обществе», – подчеркивается в заявлении.

«Совет Европы по-прежнему полностью поддерживает европейские устремления грузинского народа», – говорится в заключении заявления.

