Жозеп Боррель о принятии закона об иноагентах: ЕС и государства-члены рассматривают все варианты

После преодоления президентского вето и последующего окончательного принятия закона об «иностранных агентах» вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в своем официальном заявлении выразил «глубокое сожаление» ЕС в связи с решением Парламента Грузии преодолеть президентское вето и проигнорировать рекомендацию Венецианской комиссии об отмене закона. «ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реакции на эти события», – говорится в заявлении. В нем содержится призыв к властям Грузии «переломить эту тенденцию и твердо вернуться на путь ЕС», отмечая, что «еще есть время изменить динамику», но для этого требуется приверженность властей.

«ЕС неоднократно подчеркивал, что принятый Парламентом Грузии закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС», – говорится в заявлении, отмечая, что принятие закона представляет собой отступление «по меньшей мере от трех из девяти шагов», установленных Еврокомиссией для Грузии после получения страной статуса кандидата в члены ЕС. В частности, в заявлении говорится о шагах по дезинформации, поляризации, фундаментальным правам и вовлечению организаций гражданского общества. Таким образом, в заявлении отмечается, принятие закона «негативно повлияет» на путь Грузии в ЕС.

В заявлении говорится, что, помимо пресловутого закона, «до сих пор не было мобилизовано достаточного политического внимания для существенного прогресса по девяти шагам».

«Мы продолжаем стоять на стороне грузинского народа и признаем выбор подавляющего большинства из них в пользу европейского будущего для своей страны», – говорится в заключении заявления.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)