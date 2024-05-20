В январе-апреле 2024 года внешняя торговля Грузии сократилась на 2,7%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 20 мая, в январе-апреле 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 6,563 млрд долларов США, что на 2,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным Службы статистики, экспорт снизился на 10,1% и составил 1,763 млрд долларов США, а импорт увеличился на 0,3% до 4,800 млрд долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 3,037 млрд долларов США, что составляет 46,3% внешнеторгового оборота.

В тот же период Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с торговым оборотом в 964 млн долларов США. Далее следуют Россия с 837 млн долларов США; Китай с 498 млн долларов США, США с 480 млн долларов США и Азербайджан с 401 млн долларов США.

Список крупнейших стран-экспортеров выглядел следующим образом: Кыргызстан – 292 миллиона долларов США, Россия – 230 миллионов долларов США, Казахстан – 208 миллионов долларов США, Азербайджан – 192 миллиона долларов США и Армения – 174 миллиона долларов США.

С точки зрения импорта Турция является крупнейшим торговым партнером с объемом 840 млн долларов США; Далее следуют Россия – с 606 млн долларов США, США – с 446 млн долларов США, Китай – с 419 млн долларов США и Германия – с 320 млн долларов США.

В январе-апреле 2024 года среди товарных групп на первом месте по объему экспорта находятся легковые автомобили – с объемом 577 млн ​​долларов США; Далее следуют натуральные виноградные вина – 127 млн долларов США и ферросплавы – 82 млн долларов США.

Крупнейшая импортная товарная группа за тот же период была представлена ​​в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 722 млн долларов США. Второе место занимают нефть и нефтепродукты с 423 млн долларов США, третье место – лечебные средства фасованные с 217 млн долларов США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)