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Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Служба статистики: ВВП Грузии в январе 2024 г. вырос на 5,8%

Civil.ge Send an email 29/02/2024 - 11:54
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 29 февраля, в январе 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 5,8%.

В январе 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: строительство, финансовая и страховая деятельность, информация и коммуникация.

Тенденция к снижению наблюдалась в сфере торговли, недвижимости и обрабатывающей промышленности.

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Civil.ge Send an email 29/02/2024 - 11:54
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