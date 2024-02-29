Служба статистики: ВВП Грузии в январе 2024 г. вырос на 5,8%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 29 февраля, в январе 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 5,8%.

В январе 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: строительство, финансовая и страховая деятельность, информация и коммуникация.

Тенденция к снижению наблюдалась в сфере торговли, недвижимости и обрабатывающей промышленности.

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