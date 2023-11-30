Служба статистики: в октябре ВВП Грузии вырос на 6,2%
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 ноября, в октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 6,2%.
За отчетный период значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: финансовая и страховая деятельность, оптовая и розничная торговля; ремонт, транспортировка и хранение автомобилей и мотоциклов.
Тенденция к снижению наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности и деятельности, связанной с недвижимостью.
По данным Службы статистики Грузии, средний темп роста ВВП за первые десять месяцев 2023 года определился на уровне 6,9%.
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