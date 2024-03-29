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Фото: Муфид Маджнун/Unplash.com
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Служба статистики: В феврале 2024 года ВВП Грузии вырос на 9,5%

Civil.ge Send an email 29/03/2024 - 12:30
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 29 марта, в феврале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 9,5%.

В феврале 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, строительство, профессиональная и научно-техническая деятельность, информация и коммуникация, транспорт и складирование.

Тенденция к снижению наблюдалась в секторах энергетики и горнодобывающей промышленности.

По данным Службы статистики, средние темпы роста ВВП в январе-феврале составляют 7,7%.

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Civil.ge Send an email 29/03/2024 - 12:30
3 1 minute read

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