Служба статистики: В феврале 2024 года ВВП Грузии вырос на 9,5%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 29 марта, в феврале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 9,5%.

В феврале 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, строительство, профессиональная и научно-техническая деятельность, информация и коммуникация, транспорт и складирование.

Тенденция к снижению наблюдалась в секторах энергетики и горнодобывающей промышленности.

По данным Службы статистики, средние темпы роста ВВП в январе-феврале составляют 7,7%.

