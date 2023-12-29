Служба статистики: ВВП Грузии в ноябре вырос на 5,9%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 28 декабря, в ноябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 5,9%.

За отчетный период значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: финансовая и страховая деятельность, строительство, профессиональная, научно-техническая деятельность и торговля.

Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности, энергетике, а также транспортном и складском секторах.

По данным Службы статистики, средний темп роста ВВП в январе-ноябре 2023 года определился на уровне 6,9%.

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