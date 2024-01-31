Служба статистики: ВВП Грузии в декабре 2023 года вырос на 8,3%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 января, в декабре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 8,3%.

В отчетном периоде, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: строительство, обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и коммуникация.

Тенденция к снижению наблюдалась в секторах энергетики и недвижимости.

По данным Службы статистики, средний темп роста в 2023 году был определен на уровне 7%.

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