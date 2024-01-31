 Placeholder canvas
Новости

Служба статистики: ВВП Грузии в декабре 2023 года вырос на 8,3%

Civil.ge Send an email 31/01/2024 - 15:03
1 1 minute read

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 января, в декабре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 8,3%.

В отчетном периоде, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: строительство, обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и коммуникация.

Тенденция к снижению наблюдалась в секторах энергетики и недвижимости.

По данным Службы статистики, средний темп роста в 2023 году был определен на уровне 7%.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 31/01/2024 - 15:03
1 1 minute read

მსგავსი/Related

АМЮГ: Парламент обязан расширить формат сотрудничества с гражданским сектором

29/01/2024 - 19:02

У народного защитника появился новый заместитель

29/01/2024 - 18:15

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подал в отставку

29/01/2024 - 17:24

В Парламенте Грузии прошла рабочая встрече по рекомендациям Евросоюза

29/01/2024 - 17:19
© Copyright: Civil Georgia 2024
Back to top button