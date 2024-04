TI: Поддержанный ГМ законопроект об «иноагентах» отражает российский закон и может остановить европейскую интеграцию

Международная правозащитная организация «Transparency International» (TI – Международная прозрачность) 18 апреля выступила с заявлением по поводу принятого Парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об «иностранных агентах», выразив «глубокую обеспокоенность» его повторным инициированием и подчеркнув, что он является отражением законодательства, действующего в России с 2012 года. Организация призвала власти Грузии отозвать законопроект. В заявлении говорится, что принятию законопроекта в первом чтении предшествовал «жестокий разгон протестующих на улицах Тбилиси накануне вечером».

«Transparency International» отмечает, что «этот шаг подрывает демократические принципы и прогресс, достигнутый в направлении укрепления прозрачности и подотчетности в стране». По заявлению организации, принятие закона станет «серьезным ударом по гражданским свободам, свободе СМИ и функционированию гражданского общества в Грузии». TI также подчеркивает, что принятие закона «может существенно задержать процесс евроинтеграции страны».

«Transparency International» призывает власти Грузии «немедленно» отозвать законопроект и прекратить нападки на ОГО и СМИ, включая местный филиал организации. Организация призывает правительство «начать конструктивный диалог с гражданским обществом и международными партнерами, чтобы обеспечить, что любое новое законодательство усиливало, а не подрывало приверженность Грузии прозрачности и демократическому управлению».

Что касается ожидаемых последствий принятия законопроекта, организация подчеркивает, что приклеивание ОГО и СМИ, получающим зарубежное финансирование, ярлыка проводящих интересы иностранной силы, несет в себе «тяжелую стигму и потенциально может дискредитировать их и сократить их жизненно важную работу». По заявлению «Transparency International», такие меры «не только ограничивают, но и вредят демократическому дискурсу и вовлеченности», что стало «отличительным признаком» вклада грузинских ОГО в управление и социальный прогресс.

«Transparency International» напоминает о критической реакции по поводу законопроекта со стороны международных партнеров Грузии, в том числе представителей правительств стран-членов ЕС, Еврокомиссии, членов Европарламента, Сената США, Госдепартамента США и, в частности, Хельсинкской комиссии. Она также откликнулась на то, что грузинское общество категорически против принятия закона.

«Этот закон является отражением репрессивного законодательства, принятого в России в 2012 году и расширенного в 2022 году, что привело к включению «Transparency International – Россия» в список нежелательных организаций, что в итоге закончилось ее закрытием», – говорится в заявлении.

«Transparency International» обеспокоена тем, что условия для наблюдательных организаций и критически настроенных СМИ быстро ухудшаются, а гражданское пространство сужается.

«Важно, чтобы Грузия оставалась на пути, который поддерживает развитие открытого общества при активном участии всех заинтересованных сторон, что обеспечит прогресс страны в направлении европейской интеграции и укрепление ее демократических институтов», – говорится в заявлении.

К заявлению прилагается комментарий Франсуа Валериана, председателя «Transparency International», в котором говорится, что повторное инициирование законопроекта с точно тем же содержанием, что и в прошлом году, и с небольшим изменением формулировок «не меняет его цели – подорвать возможности гражданского общества говорить о злоупотреблениях властью». Он призывает власти «Грузинской мечты» «пересмотреть этот регрессивный путь и еще раз подтвердить свою приверженность принципам открытого управления и демократической целостности».

«Будущее грузинской демократии и ее место в европейском сообществе зависит от защиты критических голосов, а не от преследований», – говорит председатель TI.

