Шарль Мишель: закон об иноагентах «не соответствует стремлениям Грузии в ЕС»
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что законопроект об «иностранных агентах», повторно инициированный правящей «Грузинской мечтой», «не соответствует стремлению Грузии вступить в Евросоюз и пути ее вступления». Он подчеркнул, что принятие этого закона «еще больше отдалит Грузию» от Евросоюза.
«Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ на это Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в декабре прошлого года. Хочу четко заявить: проект закона о прозрачности иностранного влияния не соответствует стремлению Грузии в ЕС и ее пути к вступлению, и еще больше отдалит Грузию от Евросоюза», – написал 16 апреля Шарль Мишель в Твиттер.
Тем временем, параллельно с обсуждением законопроекта в Парламенте, тысячи граждан проводят акцию протеста у здания законодательного органа.
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