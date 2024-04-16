Президент Европейского совета Шарль Мишель
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Шарль Мишель: закон об иноагентах «не соответствует стремлениям Грузии в ЕС»

Civil.ge Send an email 16/04/2024 - 20:50
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Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что законопроект об «иностранных агентах», повторно инициированный правящей «Грузинской мечтой», «не соответствует стремлению Грузии вступить в Евросоюз и пути ее вступления». Он подчеркнул, что принятие этого закона «еще больше отдалит Грузию» от Евросоюза.

«Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ на это Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в декабре прошлого года. Хочу четко заявить: проект закона о прозрачности иностранного влияния не соответствует стремлению Грузии в ЕС и ее пути к вступлению, и еще больше отдалит Грузию от Евросоюза», – написал 16 апреля Шарль Мишель в Твиттер.

Тем временем, параллельно с обсуждением законопроекта в Парламенте, тысячи граждан проводят акцию протеста у здания законодательного органа.

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Civil.ge Send an email 16/04/2024 - 20:50
1 1 minute read

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