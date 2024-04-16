Шарль Мишель: закон об иноагентах «не соответствует стремлениям Грузии в ЕС»

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что законопроект об «иностранных агентах», повторно инициированный правящей «Грузинской мечтой», «не соответствует стремлению Грузии вступить в Евросоюз и пути ее вступления». Он подчеркнул, что принятие этого закона «еще больше отдалит Грузию» от Евросоюза.

«Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ на это Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в декабре прошлого года. Хочу четко заявить: проект закона о прозрачности иностранного влияния не соответствует стремлению Грузии в ЕС и ее пути к вступлению, и еще больше отдалит Грузию от Евросоюза», – написал 16 апреля Шарль Мишель в Твиттер.

The Georgian people have chosen the European path and in response, the European Council granted #Georgia the candidate status last December.



Let me be clear: the draft Law on Transparency of Foreign Influence is not consistent with Georgia’s EU aspiration and its accession… — Charles Michel (@CharlesMichel) April 16, 2024

Тем временем, параллельно с обсуждением законопроекта в Парламенте, тысячи граждан проводят акцию протеста у здания законодательного органа.

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