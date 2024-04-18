Молодежь на акции протеста против законопроекта об «иностранных агентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Депутаты Европарламента: законопроект об «иноагентах» угрожает евроатлантической интеграции Грузии

Civil.ge Send an email 18/04/2024 - 14:13
11 1 minute read

18 апреля ведущие депутаты Европарламента выступили с заявлением, в котором говорится, что проект закона «О прозрачности иностранного влияния», повторно инициированный «Грузинской мечтой», «противоречит амбициям Грузии по вступлению в Евросоюз и угрожает евроатлантической интеграции страны». В заявлении также говорится, что закон, принятый Парламентом в первом чтении 17 апреля, «является атакой на независимые СМИ и организации гражданского общества» и несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС.

В заявлении, подписанном председателем Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером, главой делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом Мариной Кальюранд и постоянным докладчиком Европарламента по делам Грузии Свеном Миксером, выражается «глубокая обеспокоенность» по поводу повторного инициирования законопроекта и содержится призыв к правительству и Парламенту Грузии «не разочаровывать чаяния большинства населения Грузии и сотрудничать с местными и международными партнерами в обеспечении благоприятной рабочей среды для организаций гражданского общества».

Авторы также пишут, что «обеспокоены применением силы спецназом для разгона демонстрантов, выступающих против законопроекта», и подчеркивают, что право на мирный протест является фундаментальным правом и должно строго соблюдаться, особенно в стране, которая стремится к стать членом Евросоюза.

Депутаты Европарламента призывают власти Грузии обеспечить соблюдение свободы выражения мнений и собраний и предотвратить эскалацию насилия.

Выразив свою непоколебимую поддержку «законным европейским стремлениям» грузинского народа, члены Европарламента напомнили властям, что шаги, определенные Еврокомиссией, «все еще необходимо реализовать».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 18/04/2024 - 14:13
11 1 minute read

მსგავსი/Related

Грузинские НПО осуждают насилие со стороны полиции и незаконные задержания во время акции протеста 16 апреля

17/04/2024 - 17:46

Боррель, Вархей: принятие законопроекта об «иноагентах» негативно отразится на европейском пути Грузии

17/04/2024 - 17:38

Президент Зурабишвили обсудила ситуацию в стране с послами ЕС и стран-членов ЕС

17/04/2024 - 16:15

Парламент Грузии принял законопроект об «иноагентах» в первом чтении

17/04/2024 - 15:04
Back to top button