Депутаты Европарламента: законопроект об «иноагентах» угрожает евроатлантической интеграции Грузии

18 апреля ведущие депутаты Европарламента выступили с заявлением, в котором говорится, что проект закона «О прозрачности иностранного влияния», повторно инициированный «Грузинской мечтой», «противоречит амбициям Грузии по вступлению в Евросоюз и угрожает евроатлантической интеграции страны». В заявлении также говорится, что закон, принятый Парламентом в первом чтении 17 апреля, «является атакой на независимые СМИ и организации гражданского общества» и несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС.

В заявлении, подписанном председателем Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером, главой делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом Мариной Кальюранд и постоянным докладчиком Европарламента по делам Грузии Свеном Миксером, выражается «глубокая обеспокоенность» по поводу повторного инициирования законопроекта и содержится призыв к правительству и Парламенту Грузии «не разочаровывать чаяния большинства населения Грузии и сотрудничать с местными и международными партнерами в обеспечении благоприятной рабочей среды для организаций гражданского общества».

Авторы также пишут, что «обеспокоены применением силы спецназом для разгона демонстрантов, выступающих против законопроекта», и подчеркивают, что право на мирный протест является фундаментальным правом и должно строго соблюдаться, особенно в стране, которая стремится к стать членом Евросоюза.

Депутаты Европарламента призывают власти Грузии обеспечить соблюдение свободы выражения мнений и собраний и предотвратить эскалацию насилия.

Выразив свою непоколебимую поддержку «законным европейским стремлениям» грузинского народа, члены Европарламента напомнили властям, что шаги, определенные Еврокомиссией, «все еще необходимо реализовать».

