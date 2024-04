Боррель, Вархей: принятие законопроекта об «иноагентах» негативно отразится на европейском пути Грузии

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и европейский комиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей отреагировали на принятие Парламентом Грузии законопроекта об «иностранных агентах» в первом чтении 17 апреля совместным заявлением, отметив, что «такое развитие событий вызывает большую тревогу и окончательное принятие этого закона негативно отразится на прогрессе Грузии на пути к ЕС».

«Этот закон несовместим с основными нормами и ценностями Евросоюза», — говорится в совместном заявлении.

По их словам, «в Грузии существует активное гражданское общество, что способствует успешному продвижению страны к членству в ЕС. Предлагаемый закон может ограничить свободу гражданского общества и СМИ на свободную работу, а также свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, приносящие пользу гражданам Грузии».

В заявлении говорится, что, несмотря на многочисленные призывы Евросоюза отказаться от такого закона и несмотря на массовые протесты, Парламент все же поддержал законопроект. «ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия такого законодательства, которое может поставить под угрозу путь Грузии в ЕС – путь, поддерживаемый подавляющим большинством граждан Грузии», – говорится в заявлении.

