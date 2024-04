Госдепартамент США: Мы по-прежнему глубоко обеспокоены

Комментируя продолжающиеся протесты против законопроекта об «иностранных агентах» в Тбилиси, заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель заявил 17 апреля, что США «по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что, если законопроект войдет в силу, организации гражданского общества, работающие над улучшением жизни граждан Грузии и СМИ, работающие над предоставлением информации гражданам страны, будут стигматизированы».

Он также заявил: «мы считаем, что гражданское общество, журналистика, СМИ являются краеугольным камнем любого демократического общества, и призываем власти Грузии прислушаться к предупреждениям о том, что этот законопроект не соответствует нормам и ценностям ЕС и, безусловно, окажет негативное влияние на прогресс Грузии на пути к ЕС».

Пателя также попросили прокомментировать принятую сегодня Парламентом поправку к Налоговому кодексу, которая облегчит перевод активов из зарубежных стран в Грузию. Как отметил журналист, задавая вопрос, эти изменения «очевидно» будут использованы «во избежание санкций». Однако заместитель пресс-спикера отказался комментировать этот вопрос, отметив, что он «не знаком с этим законодательством», но изучит его.

