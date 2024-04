Более 400 НПО осуждают законопроект об «иностранных агентах»

Местные неправительственные организации 8 апреля опубликовали совместное заявление, в котором «категорически» выступают против повторного инициирования властями законопроекта об «иностранных агентах». Более 400 организаций призывают власти страны отозвать законопроект из Парламента.

Неправительственные организации заявляют, что «Грузинская мечта» «нарушила свое слово», данное народу в прошлом году, и что «введение в заблуждение народа (с ее стороны) направлен не только против грузинских СМИ и грузинских неправительственных организаций, но и против каждого гражданина и Европейского будущего Грузии». По заявлению организаций, приостановка их работы «сделает детей и женщин, ставших жертвами насилия, уязвимыми; людей с ограниченными возможностями, ученых, трудящихся и молодежь; прекратит помощь социально уязвимым семьям, фермерам, перемещенным лицам, бездомным и смелым людям, борющимся за свои права».

«Власть желает, чтобы не освещались голоса жителей, проживающих в регионах, которые информируют общественность о своем тяжелом положении через местные независимые СМИ», – говорится в заявлении, – «Эти и принятые на этой неделе враждебные законы направлены на раскол населения, нанесение ущерба европейскому будущему страны и отмену свободы слова. Это ответ властей на сотни фактов насилия, коррупции, беззакония и избирательного правосудия, которые грузинские неправительственные организации и независимые СМИ разоблачают и обнародуют».

Организации напоминают общественности, что в прошлом году законопроект осудили представители Евросоюза, ООН, НАТО, ОБСЕ, США и других международных партнеров, которые «открыто поздравили грузинский народ с великой победой после отзыва закона». По их заявлению, этот законопроект является «российским авторитарным инструментом подавления свободы слова», принятие которого сделает невозможным начало переговоров с Евросоюзом в конце года. «Вместо выполнения 9 шагов, определенных Евросоюзом, власть этим законом отделяет нас от Евросоюза и наносит неизмеримый ущерб демократическому и безопасному будущему Грузии», – говорится в заявлении.

В конце заявления неправительственные организации отмечают, что «принятие российского закона станет посягательством на основные грузинские ценности – чувство достоинства, независимость и гражданскую солидарность. Этот закон, в соответствии с волей грузинского народа, должен быть отозван из Парламента. Российский закон – не является выбором Грузии!».

