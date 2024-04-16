Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос. Источник: ekathimerini.com
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Президент ПАСЕ обратился в Венецианскую комиссию за мнением по законопроекту об «иноагентах» в Грузии

Civil.ge Send an email 16/04/2024 - 18:43
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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос обратился к Венецианской комиссии с просьбой подготовить срочное заключение о соответствии повторно инициированного в Парламенте Грузии законопроекта об «иностранных агентах» стандартам Совета Европы.

Ранее, 4 апреля, содокладчики ПАСЕ по вопросам Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла выразили «глубокую обеспокоенность» повторным инициированием «Грузинской мечтой» законопроекта об «иноагентах» и призвали власти Грузии «снять законопроект из парламентской повестки дня».

Кроме того, 16 апреля Мониторинговый комитет ПАСЕ «из-за возможного влияния на права человека» также решил запросить мнение Венецианской комиссии по анти-ЛГБТ-поправкам в Конституцию Грузии и отмене гендерных квот в Парламенте страны.

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Civil.ge Send an email 16/04/2024 - 18:43
6 1 minute read

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