Дуня Миятович призывает власти Грузии уважать права человека

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович опубликовала 27 марта заявление, в котором призвала власти Грузии, как государства-члена Совета Европы, уважать обязательства по защите прав человека, в том числе «с точки зрения защиты прав ЛГБТИ лиц». Этому заявлению предшествовало инициирование «Грузинской мечтой» анти-ЛГБТ-поправок в конституцию, в которых, по заявлению партии, четко прописаны «гарантии защиты семейных ценностей и несовершеннолетних».

Комиссар Миятович с обеспокоенностью отметила, что предлагаемые изменения «отражают вредные стереотипы и предрассудки в отношении ЛГБТИ лиц, которые все еще преобладают в некоторых частях грузинского общества, включая некоторых политиков, и могут оказать сильное негативное влияние на права человека, безопасность и благополучие ЛГБТИ лиц и их правозащитников».

Комиссар также отметила, что инициированные изменения представляют собой «политическую манипуляцию ЛГБТИ-фобией перед выборами» и подчеркнула, что в демократическом обществе этого не должно происходить. По ее словам, ЛГБТИ лица по-прежнему становятся объектом преступлений на почве ненависти и дискриминации, и им не позволяют мирно собираться. Она призвала власти «Грузинской мечты» реализовать «политику и практику нулевой толерантности в отношении всех форм дискриминации и подстрекательства к насилию в отношении ЛГБТИ людей».

«Поэтому я призываю власти Грузии соблюдать обязательства по защите прав человека как государства-члена Совета Европы, в том числе в части защиты прав ЛГБТИ людей и обеспечения благоприятной среды для деятельности гражданского общества и правозащитников. Призываю грузинских политиков решительно осудить ЛГБТИ-фобию и другую дискриминационную риторику в предвыборной кампании», – заявила комиссар.

Она выразила солидарность с грузинскими правозащитниками, «которые работают ради мирной страны и общества, приверженных равенству и человеческому достоинству».

Следует отметить, что обеспокоенность в связи с поправками выразил и Госдепартамент США. В комментарии, отправленном по электронной почте телекомпании «Формула», Госдепартамент заявил: «мы обеспокоены информацией о потенциальном содержании этого закона и находимся в контакте с властями Грузии. Мы ознакомимся с текстом, когда он станет доступен, и тогда, возможно, сможем сказать больше».

