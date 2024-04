Представительство ООН в Грузии осуждает законопроект об «иноагентах» и отмену гендерных квот

Представительство ООН в Грузии 9 апреля опубликовало заявление, в котором выразило «глубокую обеспокоенность» по поводу повторного инициирования законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Парламенте Грузии, а также «сожаление» по поводу отмены обязательных гендерных квот в избирательных списках политических партий.

Учитывая нынешнее членство Грузии в Совете ООН по правам человека, ООН призывает Парламент Грузии «отозвать законопроект и провести широкие, инклюзивные и содержательные консультации со всеми заинтересованными сторонами по вопросам взаимоотношений между государством и гражданским обществом».

Ссылаясь на свое заявление от 26 февраля 2023 года, когда законопроект был впервые инициирован, Представительство ООН подчеркивает, что принятие упомянутого законопроекта поставит под угрозу деятельность гражданского общества и СМИ, а также их важный вклад в развитие демократии и общества в целом в Грузии.

«В Грузии организации гражданского общества оказывают существенную поддержку наиболее уязвимым группам общества и защищают их права. Стигматизация деятельности гражданского общества может оставить без должной помощи людей с ограниченными возможностями, ВПЛ, представителей меньшинств, пожилых людей, женщин, молодежь, детей, жертв домашнего насилия и других людей, нуждающихся в поддержке и помощи», – говорится в заявлении, согласно которому, «указанный законопроект не соответствует духу международных обязательств Грузии».

Что касается отмены обязательных гендерных квот, в заявлении говорится, что введение этого «временного механизма было давней рекомендацией Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, направленной на компенсацию системного исключения женщин из процесса принятия политических решений. Его отмена — шаг назад в достижении гендерного равенства».

«Мы призываем власти Грузии приложить все усилия для предотвращения действий, которые помешают выполнению международных обязательств Грузии и поставят под угрозу демократическое развитие страны», – говорится в заявлении.

