Парламент Грузии упразднил гендерные квоты

Парламент Грузии в третьем чтении 85 голосами против 22 принял поправку к «Избирательному кодексу», согласно которой политические партии больше не будут обязаны укомплектовывать свои избирательные списки в соответствии с требованиями гендерных квот. Согласно прежней редакции Избирательного кодекса, каждым четвертым кандидатом в партийном списке должна была быть женщина.

Решению предшествовало соглашение между правящей партией «Грузинская мечта» и парламентской оппозиционной партией «Гирчи», в рамках которого правящая партия поддержит инициативу «Гирчи» об отмене гендерных квот в партийных списках. Взамен «Гирчи» проголосует за приемлемого для «Грузинской мечты» кандидата при избрании председателя Центральной избирательной комиссии.

В феврале 2023 года Парламент Грузии продлил срок действия обязательных гендерных квот в пропорциональных партийных списках до 2032 года. Кроме того, было уточнено, что для проведения парламентских выборов 26 октября 2024 года и позднее, до 2028 года, в каждой четверке партийных списков должна быть хотя бы одна женщина (а не кандидат другого пола). В 2018 году Парламент отклонил законопроект о гендерных квотах. Позже, в 2020 году, Парламент принял избирательные поправки, по которым были введены 25%-ные гендерные квоты.

