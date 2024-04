Содокладчики ПАСЕ выразили обеспокоенность по поводу повторного инициирования законопроекта об «иноагентах»

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам Грузии Клод Керн и Эдит Эстрела выразили «глубокую обеспокоенность» по поводу повторного инициирования «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах» и призвали власти Грузии «снять законопроект с парламентской повестки дня».

3 апреля парламентское большинство заявило о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». В прошлом году правящей партии пришлось отозвать законопроект из Парламента из-за массовых акций протеста 7-9 марта 2023 года. На этот раз «Грузинская мечта» заявляет, что содержание законопроекта не изменилось, но слова «иностранный агент» заменены на «организация, действующая в интересах иностранной силы».

«Глубокую обеспокоенность вызывает повторное инициирование законопроекта о т.н. «иностранных агентах», отзыв которого мы сердечно приветствовали в прошлом году. То, что мы сказали, когда впервые инициировали этот закон, остается в силе: есть серьезные вопросы относительно соответствия законопроекта европейским демократическим и правозащитным стандартам и нормам», – заявили содокладчики.

