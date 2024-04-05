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Дебаты на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Фото: media-gallery.coe.int
Новости

Содокладчики ПАСЕ выразили обеспокоенность по поводу повторного инициирования законопроекта об «иноагентах»

Civil.ge Send an email 05/04/2024 - 17:55
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Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам Грузии Клод Керн и Эдит Эстрела выразили «глубокую обеспокоенность» по поводу повторного инициирования «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах» и призвали власти Грузии «снять законопроект с парламентской повестки дня».

3 апреля парламентское большинство заявило о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». В прошлом году правящей партии пришлось отозвать законопроект из Парламента из-за массовых акций протеста 7-9 марта 2023 года. На этот раз «Грузинская мечта» заявляет, что содержание законопроекта не изменилось, но слова «иностранный агент» заменены на «организация, действующая в интересах иностранной силы».

«Глубокую обеспокоенность вызывает повторное инициирование законопроекта о т.н. «иностранных агентах», отзыв которого мы сердечно приветствовали в прошлом году. То, что мы сказали, когда впервые инициировали этот закон, остается в силе: есть серьезные вопросы относительно соответствия законопроекта европейским демократическим и правозащитным стандартам и нормам», – заявили содокладчики.

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This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

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Civil.ge Send an email 05/04/2024 - 17:55
2 1 minute read

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