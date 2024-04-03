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Акция протеста у здания Парламента против закона об «иностранных агентах», Тбилиси, 7-9 марта, 2023. Фото Гурама Мурадова/Civil.ge
Новости

Независимые СМИ осуждают повторное инициирование законопроекта об «иноагентах»

Civil.ge Send an email 03/04/2024 - 20:43
9 1 minute read

3 апреля независимые интернет-СМИ Грузии опубликовали совместное заявление, осуждающее повторное инициирование правящей партией законопроекта об «иностранных агентах». Представители СМИ утверждают, что этот закон уничтожит независимое общество и СМИ, заставит замолчать критические голоса и исключит Грузию из европейской семьи.

«Власть в очередной раз нам солгала и перед выборами вернула российский закон, который был провален год назад в результате острых общественных протестов. Основная цель российского закона — уничтожить независимые общественные и медийные организации, подавить свободу слова и установить тотальный контроль над общественным мнением. Исчезновение тех СМИ, которые постоянно разоблачают власть в коррупции, непотизме, бедности, нарушении прав человека, невыполнении обещаний», – говорится в заявлении.

Как заявляют представители СМИ, инициированный «Грузинской мечтой» закон исключит Грузию из европейской семьи и похоронит ее западное будущее. По их заявлению, российский закон уже уничтожил независимые СМИ и общественные организации в России, и российское общество оставалось полностью уязвимым перед режимом. «Мы не допустим принятия российского закона, будем противостоять ему до конца, и независимые СМИ призываем «Грузинскую мечту» прекратить нападки на свободу», – говорится в заявлении.

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Civil.ge Send an email 03/04/2024 - 20:43
9 1 minute read

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