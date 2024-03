«TI Грузия» призывает власти провести реформу правосудия

В заявлении, опубликованном 14 марта, «Международная прозрачность – Грузия» (TI Грузия), как и другие местные неправительственные организации, раскритиковала План действий правительства по реализации девяти шагов, определенных Еврокомиссией, который, по мнению организации, «является настолько общим и расплывчатым, что невозможно определить шаги, которые должны быть предприняты властями Грузии для реализации рекомендаций».

В организации заявляют, что в ответ на рекомендации Евросоюза правительство Грузии 27 ноября 2023 года утвердило план мер, подлежащих реализации, в котором предусмотрены только три активности в направлении реформы правосудия, одно из которых предусматривает создание рабочей группы, а следующие две активности лишь в общих чертах касаются реализации законодательных изменений.

В этом контексте «Международная прозрачность – Грузия» подчеркивает, что представители властей «крайне негативно относятся» к одному компоненту рекомендаций Еврокомиссии, который касается механизма проверки добросовестности судей. В организации отмечают, что «в последнее время риторика высших должностных лиц свидетельствует о том, что власти Грузии не намерены выполнять критически важные рекомендации Еврокомиссии», и подчеркивает, что «невыполнение этих требований может затруднить процесс интеграции Грузии в ЕС и в конечном итоге создать существенную угрозу для перспективы членства».

«Международная прозрачность – Грузия» представила свое видение и заявила, что в соответствии с условиями Еврокомиссии и рекомендациями Венецианской комиссии правительство Грузии должно предпринять соответствующие шаги.

Одной из таких рекомендаций является оценка добросовестности судей, создание т.н. системы «веттинга», которая, несмотря на сильную поддержку общественных организаций, в последнее время подвергается критике со стороны представителей власти и судей Верховного суда.

Остальные рекомендации заключаются в следующем:

Оценка существующих проблем в судебной системе и выделение необходимости институциональной реформы системы;

Создание стратегии и плана действий по оздоровлению судебной системы, которые будут учитывать проблемы, зафиксированные Еврокомиссией, а также пути их решения;

Создание правил принятия решений, которые позволят сбалансировать полномочия членов совета и судей, не являющихся судьями, в частности, появится возможность принимать важные решения по принципу двойных 2/3;

Завершение принятия Парламентом Грузии конституционного закона, который обеспечивает увеличение числа голосов на выборах генерального прокурора с простого большинства (76 голосов) до квалифицированного большинства (90 голосов).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)