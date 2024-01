Гражданское общество критикует план правительства по выполнению рекомендаций ЕС

Десять неправительственных организаций Грузии 9 января отреагировали совместным заявлением на план действий правительства по реализации рекомендаций ЕС. Речь идет о рекомендациях, которые Грузия получила вместе со статусом кандидата в члены ЕС. По заявлению неправительственных организаций, одобрение документа является «позитивным шагом», хотя процесс проводился без их участия, а содержание непосредственно плана нуждается в уточнении по многим направлениям.

Неправительственные организации выразили обеспокоенность тем, что не было обеспечено даже минимальное участие их и оппозиции в разработке плана действий. По утверждению НПО, вовлечение гражданского сектора является одним из приоритетов Евросоюза.

В заявлении обращается внимание на то, что процедурный план был опубликован только 25 декабря 2023 года, хотя упомянутый документ был одобрен правительственной Комиссией по европейской интеграции 27 ноября того же года.

Представители гражданского общества также обращают внимание на отсутствие участия Парламента в этом процессе, и заявляют, что процесс разработки и утверждения Плана действий игнорирует необходимый баланс между ветвями власти, тем самым принижая роль Парламента.

Что касается содержания плана, НПО критикуют широкий и общий характер документа. По их оценке, план не содержит существующих или целевых индикаторов, а его содержание не в полной мере соответствует рекомендациям, определенным Еврокомиссией.

Неправительственные организации призывают правительство основывать свою политику/подходы на вовлеченности, диалоге и открытости в процессе реализации рекомендаций ЕС. В то же время гражданский сектор призывает власти признать вызовы/проблемы по определенным направлениям и предпринять реальные шаги для реагирования на них в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, Венецианской комиссии и ОБСЕ.

Заявление подписали:

Фонд гражданского общества

Центр социальной справедливости

Сапари

Страж суда Грузии

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ)

Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED)

Демократическая инициатива Грузии

Центр мониторинга управления (GMC)

Институт исследования демократии (DRI)

Институт развития свободы информации (IDFI)

