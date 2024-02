TI Грузия: Проект антикоррупционных поправок не учитывает рекомендации Венецианской комиссии

НПО «Международная прозрачность – Грузия» заявила 27 февраля, что законодательный пакет, инициированный в ответ на антикоррупционные требования Еврокомиссии, «не учитывает критически важные рекомендации Еврокомиссии и Венецианской комиссии, ухудшает существующие регуляции по ряду направлений и вызывает вопросы о соответствии Конституции».

По заявлению организации, проект не предусматривает обеспечение независимости и политической нейтральности Антикоррупционного бюро, а также наделение бюро функцией расследования коррупционных дел на высоком уровне.

«Международная прозрачность – Грузия» также заявляет, что инициированные изменения в некоторых случаях включают положения, которые не были рекомендованы Венецианской комиссией или Еврокомиссией, и ухудшают существующую практику. В связи с этим организация приводит два примера:

На основании обращения руководителя Антикоррупционного бюро становится возможным аннулирование регистрации политической партии, т.е. ее ликвидация, по причине непредставления финансовой декларации в течение 2 лет. Основываясь на Конституции Грузии, организация подчеркивает, что ликвидировать партию может только Конституционный суд. По ее заявлению, наделение бюро такими полномочиями как по форме, так и по содержанию противоречит Конституции.

Если в декларации, заполненной должностным лицом, содержится ошибка, бюро оставляет за собой право не публиковать декларацию на срок до 2 месяцев, а также не выдавать ее в качестве публичной информации, что является шагом назад и искусственное ограничение публичности декларации противоречит передовой международной практике.

В организации утверждают, что проект поправок игнорирует критически важные рекомендации Венецианской комиссии.

Организация подчеркивает, что в соответствии с оговоркой Еврокомиссии и рекомендациями Венецианской комиссии, правительство Грузии должно обеспечить:

Независимость и политическую нейтральность Антикоррупционного бюро: руководитель бюро должен назначаться не премьер-министром, а Парламентом Грузии квалифицированным большинством или на основе многопартийного соглашения; При этом, бюро должно быть подотчетно только Парламенту, что предложенными изменениями не предусмотрено.

Передача Антикоррупционному бюро полномочий по расследованию случаев коррупции на высоком уровне, что также не учтено в инициированном пакете. В организации подчеркивают, что борьба с элитной коррупцией является необходимой составляющей для достижения еще одной рекомендации Еврокомиссии – деолигархизации.

«Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что одобрение версии, инициированной депутатами парламентского большинства, помешает процессу евроинтеграции Грузии, поскольку «важнейшая часть требований Еврокомиссии останется невыполненной».

Организация призывает Парламент Грузии не поддерживать представленный пакет законодательных изменений и подготовить изменения, соответствующие требованиям Венецианской комиссии и Еврокомиссии.

