НПО Грузии: отказываясь проверять добросовестность судей, власть препятствует процессу евроинтеграции

В совместном заявлении пяти местных неправительственных организаций от 13 марта говорится, что, согласно отчету Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, для обеспечения независимого и беспристрастного правосудия в Грузии правительство наряду с выполнением других оговорок, должно создать временный механизм проверки добросовестности, который «полностью соответствует международным стандартам и этот факт уже признан Европейским судом по правам человека». Недавно представители «Грузинской мечты» заявили, что они считают неприемлемым т.н. процедуру «веттинга», а премьер-министр Ираклий Кобахидзе даже отметил, что внедрение «веттинга» противоречит Конституции Грузии.

В неправительственных организациях подчеркнули, что к риторике властей присоединились именно те лица и выступили против идеи проверки добросовестности судей, к честности которых есть много вопросов у общественности. В их числе организации назвали избранных на бессрочный срок судей Верховного суда Шалву Тадумадзе и Владимира Какабадзе, а также члена Высшего совета юстиции и судью Левана Мурусидзе, против которого США ввели сакнции.

НПО также отреагировали на заявление Верховного суда, который выступил против идеи проверки добропорядочности ограниченной группы судей, заявив, что «проверка» не соответствует международным стандартам и «ущемляет независимость суда или отдельного судьи».

В заявлении говорится, что процесс отбора судей Верховного суда, который проводился с недостатками, стал предметом критики со стороны местных и международных организаций. «Среди них отрицательные оценки были даны со стороны Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ/ОБСЕ), которое непосредственно контролировало процесс», – заявили организации», – «Ввиду того, что процесс собеседования с кандидатами на должность судьи транслировался в прямом эфире, информация о недостатках этого процесса хорошо известна широкой общественности».

Организации призывают власти «своевременно признать проблемы в судебной системе и начать предпринимать шаги, которые предусмотрены 9 шагами, одобренными Еврокомиссией».

Заявление подписали: «Международная прозрачность – Грузия», «Демократическая инициатива Грузии», «Страж суда», «Фонд демократии и гражданского общества».

27 февраля двенадцать неправительственных организаций представили подробное видение выполнения девяти шагов, определенных Европейской комиссией для начала переговоров о вступлении Грузии в ЕС. По мнению НПО, для реформирования судебной системы необходим широкий, инклюзивный и основанный на консенсусе процесс между политическими партиями. По их мнению, механизм проверки добросовестности кандидатов и лиц, избранных на различные руководящие должности, в том числе членов Высшего совета юстиции, судей Верховного суда, председателей судов, должен быть создан с привлечением международных экспертов, что будет иметь решающую роль. По их мнению, должна быть создана система постоянной и периодической проверки деклараций об имущественном положении с надзорными и консультативными функциями международных экспертов в этом процессе.

