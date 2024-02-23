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Службы госбезопасности Грузии. Фото: Publika.ge
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TI Грузия: Плана правительства недостаточно для усиления парламентского контроля над службами безопасности

Civil.ge Send an email 23/02/2024 - 13:21
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НПО «Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что Плана действий правительства по выполнению 9 условий, которые Еврокомиссия поставила Грузии взамен на предоставление статуса страны-кандидата в члены ЕС, недостаточно для усиления парламентского контроля над службами безопасности.

В подготовленном организацией документе подчеркивается важность выполнения этого условия и указывается, что правительство включило в свой план лишь укомплектование состава Группы доверия Парламента, чего «недостаточно для выполнения требований Еврокомиссии».

В организации заявляют, что парламентская Группа доверия «не имеет соответствующего мандата и полномочий», а роль оппозиции в процессе контроля носит «формальный характер».

«Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что для эффективного парламентского надзора за сектором безопасности необходимо предпринять следующие шаги:

  • Для полноценного надзора за СГБ в Парламенте должна быть создана специализированная структура (отдельный комитет, подкомитет или группа доверия с расширенным мандатом), а состав должен быть определен пропорционально представительству фракций и количеству членов Парламента вне фракций;
  • Эту структуру должен возглавить представитель оппозиции, а ее члены должны иметь полный доступ к государственной тайне;
  • Мандат контроля специализированной структуры должен охватывать все сферы деятельности Службы безопасности;
  • Наряду со специализированной структурой должен быть создан постоянный наблюдательный экспертный совет, который будет постоянно контролировать Службу государственной безопасности и будет подотчетен Парламенту.

По заявлению организации, 13 декабря 2023 года она внесла в Парламент Грузии законодательное предложение по усилению парламентского контроля над сферой безопасности. Однако Комитет Парламента по обороне и безопасности не поддержал это предложение.

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This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

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Civil.ge Send an email 23/02/2024 - 13:21
5 1 minute read

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