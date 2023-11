Отчет о политике расширения ЕС за 2023 год: вопрос Грузии

В Отчете о политике расширения ЕС за 2023 год, который был опубликован Еврокомиссией, рекомендуется предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС с оговоркой, что она проведет ряд реформ.

В отчете говорится, что «комиссия приветствует усилия Грузии в плане реформ в соответствии с Конституцией страны, согласно которой интеграция в Евросоюз является приоритетом страны».

Он также отмечает, что большинство граждан Грузии поддерживают процесс вступления в Евросоюз, и добавляет, что «для достижения консенсуса по вопросам, представляющим национальный интерес, необходима политическая деполяризация и более позитивная вовлеченность правящей партии с оппозиционными партиями и гражданским обществом».

В отчете говорится, что «Грузия должна активизировать свои действия по противодействию дезинформации и иностранному манипулированию информацией, а также вмешательству против ценностей ЕС, также улучшить свое соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС».

В докладе также отмечается, что «в ближайшее время выборы пройдут в Северной Македонии, Украине, Молдове и Грузии. Необходимы дополнительные меры для предотвращения любых попыток вмешательства со стороны третьих государств и негосударственных акторов».

В документе говорится, что с учетом результатов, достигнутых в рамках двенадцати приоритетов с июня 2022 года, комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Грузии статус страны-кандидата с оговоркой, что страна предпримет ряд шагов. В частности, отчет призывает Грузию:

бороться с дезинформацией и иностранным манипулированием информацией, а также вмешательством против ЕС и его ценностей;

улучшить соответствие Грузии общей внешней политике и политике безопасности ЕС;

дальнейшее урегулирование проблемы политической поляризации, в том числе посредством более инклюзивной законодательной работы с парламентской оппозицией, особенно по законодательству, касающемуся европейской интеграции Грузии;

обеспечить свободный, справедливый и конкурентоспособный избирательный процесс, особенно в 2024 году, и полностью учесть рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. Завершить избирательные реформы, включая обеспечение адекватного представительства избирателей, заблаговременно до выборов;

улучшить осуществление парламентского надзора, особенно над службами безопасности. Обеспечить институциональную независимость и беспристрастность основных институтов, особенно Избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям;

завершить и реализовать всеобъемлющую и эффективную судебную реформу, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, полностью выполнив рекомендации Венецианской комиссии и с соблюдением прозрачного и инклюзивного процесса;

обеспечить институциональную независимость и беспристрастность Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Соблюдать рекомендации Венецианской комиссии, относящиеся к этим органам. Накопить богатый опыт расследования дел о борьбе с коррупцией и организованной преступностью;

улучшить существующий План действий по реализации системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и посредством прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества;

улучшить защиту прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений. Инициировать беспристрастное, эффективное и своевременное расследование дел, направленных против безопасности уязвимых групп, представителей СМИ и гражданских активистов, а также привлечь к ответственности виновных и организаторов насилия. Проводить консультации и взаимодействовать с гражданским обществом, позволяя последнему принять важное участие в законодательных и политических процессах и обеспечить для них работу в свободной среде.

В отчете Еврокомиссии также говорится о процессе реализации 12 приоритетов, изложенных в заключении комиссии от июня 2022 года:

Грузия приняла законодательные акты и предприняла политические действия по вопросам гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин, а также по принятию во внимание решений Европейского суда по правам человека в судебных разбирательствах и по борьбе с организованной преступностью.

комиссия отмечает, что в Грузии назначен новый народный защитник и что «в Парламенте предприняты определенные процедурные шаги для усиления контроля со стороны оппозиции».

в отчете говорится, что создание сильного многопартийного политического консенсуса поможет устранить поляризацию и ускорить европейский путь Грузии.

приняты поправки в законодательство и Регламент парламента, касающиеся функционирования и подотчетности государственных институтов, а также избирательного законодательства.

судебная реформа включала такие шаги, как доступ к судебным решениям, обоснование назначений судей, дисциплинарные меры в отношении судей и отбор кандидатов в Верховный суд, но все еще необходима комплексная реформа Высшего совета юстиции.

Грузия передала на рассмотрение Венецианской комиссии этот закон и несколько других ключевых правовых актов, касающиеся в том числе, Избирательного кодекса, Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы, Службы защиты персональных данных и Плана действий по деолигархизации.

кроме того, согласно отчету, важно создать систему проверки добросовестности для всех руководящих должностей в судебной системе с привлечением международных экспертов, а также наладить эффективную систему декларирования имущества.

был принят План действий по деолигархизации, основанный на системном подходе, а от «персонализированного» подхода отказались.

создано Антикоррупционное бюро. Грузия расширила международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.

что касается плюрализма СМИ, после помилования президентом директор оппозиционного СМИ был освобожден из тюремного заключения, а в целях соответствия законодательству Евросоюза Парламент принял поправки к Закону «О вещании».

Была принята Стратегия по защите прав человека и разработан План действий.

между Парламентом и некоторыми представителями гражданского общества был подписан Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает вовлечение ОГО в процесс разработки политики.

