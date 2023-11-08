Отчет о политике расширения ЕС за 2023 год: вопрос Грузии
В Отчете о политике расширения ЕС за 2023 год, который был опубликован Еврокомиссией, рекомендуется предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС с оговоркой, что она проведет ряд реформ.
В отчете говорится, что «комиссия приветствует усилия Грузии в плане реформ в соответствии с Конституцией страны, согласно которой интеграция в Евросоюз является приоритетом страны».
Он также отмечает, что большинство граждан Грузии поддерживают процесс вступления в Евросоюз, и добавляет, что «для достижения консенсуса по вопросам, представляющим национальный интерес, необходима политическая деполяризация и более позитивная вовлеченность правящей партии с оппозиционными партиями и гражданским обществом».
В отчете говорится, что «Грузия должна активизировать свои действия по противодействию дезинформации и иностранному манипулированию информацией, а также вмешательству против ценностей ЕС, также улучшить свое соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС».
В докладе также отмечается, что «в ближайшее время выборы пройдут в Северной Македонии, Украине, Молдове и Грузии. Необходимы дополнительные меры для предотвращения любых попыток вмешательства со стороны третьих государств и негосударственных акторов».
В документе говорится, что с учетом результатов, достигнутых в рамках двенадцати приоритетов с июня 2022 года, комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Грузии статус страны-кандидата с оговоркой, что страна предпримет ряд шагов. В частности, отчет призывает Грузию:
- бороться с дезинформацией и иностранным манипулированием информацией, а также вмешательством против ЕС и его ценностей;
- улучшить соответствие Грузии общей внешней политике и политике безопасности ЕС;
- дальнейшее урегулирование проблемы политической поляризации, в том числе посредством более инклюзивной законодательной работы с парламентской оппозицией, особенно по законодательству, касающемуся европейской интеграции Грузии;
- обеспечить свободный, справедливый и конкурентоспособный избирательный процесс, особенно в 2024 году, и полностью учесть рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. Завершить избирательные реформы, включая обеспечение адекватного представительства избирателей, заблаговременно до выборов;
- улучшить осуществление парламентского надзора, особенно над службами безопасности. Обеспечить институциональную независимость и беспристрастность основных институтов, особенно Избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям;
- завершить и реализовать всеобъемлющую и эффективную судебную реформу, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, полностью выполнив рекомендации Венецианской комиссии и с соблюдением прозрачного и инклюзивного процесса;
- обеспечить институциональную независимость и беспристрастность Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Соблюдать рекомендации Венецианской комиссии, относящиеся к этим органам. Накопить богатый опыт расследования дел о борьбе с коррупцией и организованной преступностью;
- улучшить существующий План действий по реализации системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и посредством прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества;
- улучшить защиту прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений. Инициировать беспристрастное, эффективное и своевременное расследование дел, направленных против безопасности уязвимых групп, представителей СМИ и гражданских активистов, а также привлечь к ответственности виновных и организаторов насилия. Проводить консультации и взаимодействовать с гражданским обществом, позволяя последнему принять важное участие в законодательных и политических процессах и обеспечить для них работу в свободной среде.
В отчете Еврокомиссии также говорится о процессе реализации 12 приоритетов, изложенных в заключении комиссии от июня 2022 года:
- Грузия приняла законодательные акты и предприняла политические действия по вопросам гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин, а также по принятию во внимание решений Европейского суда по правам человека в судебных разбирательствах и по борьбе с организованной преступностью.
- комиссия отмечает, что в Грузии назначен новый народный защитник и что «в Парламенте предприняты определенные процедурные шаги для усиления контроля со стороны оппозиции».
- в отчете говорится, что создание сильного многопартийного политического консенсуса поможет устранить поляризацию и ускорить европейский путь Грузии.
- приняты поправки в законодательство и Регламент парламента, касающиеся функционирования и подотчетности государственных институтов, а также избирательного законодательства.
- судебная реформа включала такие шаги, как доступ к судебным решениям, обоснование назначений судей, дисциплинарные меры в отношении судей и отбор кандидатов в Верховный суд, но все еще необходима комплексная реформа Высшего совета юстиции.
- Грузия передала на рассмотрение Венецианской комиссии этот закон и несколько других ключевых правовых актов, касающиеся в том числе, Избирательного кодекса, Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы, Службы защиты персональных данных и Плана действий по деолигархизации.
- кроме того, согласно отчету, важно создать систему проверки добросовестности для всех руководящих должностей в судебной системе с привлечением международных экспертов, а также наладить эффективную систему декларирования имущества.
- был принят План действий по деолигархизации, основанный на системном подходе, а от «персонализированного» подхода отказались.
- создано Антикоррупционное бюро. Грузия расширила международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.
- что касается плюрализма СМИ, после помилования президентом директор оппозиционного СМИ был освобожден из тюремного заключения, а в целях соответствия законодательству Евросоюза Парламент принял поправки к Закону «О вещании».
- Была принята Стратегия по защите прав человека и разработан План действий.
- между Парламентом и некоторыми представителями гражданского общества был подписан Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает вовлечение ОГО в процесс разработки политики.
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