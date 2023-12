Меры по реализации шагов, определенных Еврокомиссией для Грузии

Правительство Грузии 25 декабря опубликовало документ под названием «План мер по реализации шагов, определенных Еврокомиссией для Грузии в Коммуникации по политике расширения 2023 года». План был одобрен правительственной Комиссией по евроинтеграции 27 ноября.

В документе приведены шаги, определенные Еврокомиссией, мероприятия, которые необходимо реализовать, сроки реализации и ответственные ведомства.

1. Борьба с дезинформацией, направленной против ЕС и его ценностей, внешним информационным манипулированием и вмешательством

Планируемые активности: разработка Плана действий коммуникационной кампании правительства Грузии по содействию ЕС и его ценностей в Грузии.

2. Улучшение сближения Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Европейского Союза

Планируемые активности: на основе существующей практики продолжать активное сотрудничество с соответствующими структурами ЕС, чтобы территория Грузии не использовалась для уклонения от санкций, введенных ЕС, включая продолжение подотчетности Министерства финансов Грузии перед соответствующими ведомствами Еврокомиссии (FISMA, DG TAXUD), США и Великобритании через существующие коммуникационные каналы о соответствии таможенных операций с санкциями по санкционированным и чувствительным таможенным кодам.

3. Дальнейшая работа по преодолению политической поляризации, в том числе путем обеспечения более инклюзивного законодательного процесса с парламентскими оппозиционными партиями, особенно по законодательству, касающемуся европейской интеграции Грузии.

Планируемые активности: Вовлечение всех парламентских политических партий в рабочие форматы, связанные с европейской интеграцией и другими крупными реформами. Продолжение сотрудничества с гражданским обществом по вопросам повестки дня Грузия-ЕС (в рамках меморандума, подписанного с Национальной платформой Грузии).

4. Обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полный учет рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ. Завершение избирательных реформ задолго до дня выборов, включая обеспечение адекватного представительства избирателей.

Планируемые активности: Приглашение долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ; создание рабочих форматов для эффективного взаимодействия соответствующих органов власти наблюдательных организаций; Внесение изменений в Избирательный кодекс по вопросу финансирования партий/выборов.

5. Дальнейшее совершенствование реализации парламентского надзора, особенно над службами безопасности. Обеспечение институциональной независимости и беспристрастности ключевых институций, в частности Избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям.

Планируемые активности: Содействие регулярному диалогу со всеми парламентскими политическими партиями и неправительственными организациями для улучшения практики надзора; Заполнение состава парламентской Группы доверия.

6. Завершение и реализация холистической и эффективной судебной реформы, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, путем полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и обеспечения прозрачного и инклюзивного процесса.

Планируемые активности: создание рабочего формата с участием всех парламентских политических партий и неправительственных организаций по вопросам реформы судебной системы и прокуратуры; обновление соответствующих законодательных изменений; Принятие соответствующих законодательных изменений.

7. Дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Реализация рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса; Накопление богатого опыта в расследовании дел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Планируемые активности: Инициировать законодательные изменения для реализации рекомендаций Венецианской комиссии, которые будут опубликованы 15 декабря; Проведение встреч со всеми парламентскими партиями и неправительственными организациями для обсуждения годовых отчетов этих органов.

8. Улучшение существующего плана действий по деолигархизации для реализации многосекторального, системного подхода в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и путем создания прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества.

Планируемые активности: утверждение плана деолигархизации после консультаций с парламентскими политическими партиями и неправительственными организациями; Проведение встреч с парламентскими политическими партиями и неправительственными организациями с целью эффективного мониторинга реализации плана деолигархизации.

9. Улучшение защиты прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений. Инициировать беспристрастное, эффективное и своевременное расследование инцидентов, затрагивающих безопасность уязвимых групп, работников СМИ и активистов гражданского общества, а также привлекать к ответственности виновных и организаторов насилия. Проведение консультаций с гражданским обществом и сотрудничество с ним, что позволит им активно участвовать в законодательных и политических процессах, а также обеспечение их свободы труда.

Планируемые активности: Совместная встреча гражданского общества, международных организаций и государственных органов. На встрече будет обсуждаться Национальный план действий по защите прав человека на 2024-2026 гг. Утверждение Национального плана действий на 2024-2026 гг. после консультаций с парламентскими политическими партиями и неправительственными организациями; проведение встреч с организациями гражданского общества по поводу текущих расследований; Предоставление Еврокомиссии всеобъемлющей информации о расследованиях; Проведение регулярных встреч с НПО, чтобы облегчить их участие в процессах разработки законодательства и политики.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)