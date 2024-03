Верховный суд Грузии расценивает инициативу о «веттинге» как угрозу независимости суда

Верховный суд Грузии выразил обеспокоенность в связи с инициативой внедрения чрезвычайной процедуры проверки добросовестности судей – т.н. «веттинга», заявив, что это «подрывает независимость суда или отдельного судьи» и подрывает «доверие общества к системе правосудия», тем самым облегчая «политический контроль над судебной властью».

В отчете о политике расширения ЕС за 2023 год, опубликованном Европейской комиссией, говорится, что важно создать систему проверок добросовестности всех ведущих должностей в судебной системе с привлечением международных экспертов, а также создать эффективную систему декларирования имущества. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что рекомендация Еврокомиссии, которая предполагает проверку добросовестности судей, противоречит Конституции.

В заявлении, опубликованном 11 марта, Верховный суд Грузии заявил, что «внешнее давление на судей» создает «обоснованное подозрение, что упомянутая инициатива представляет собой послание, адресованное каждому судье индивидуально – в условиях отказа подчиниться политическому контролю, объявленному соответствующей повесткой дня – о допущении распространения/использования в отношении них механизмов чрезвычайной проверки».

По заявлению Верховного суда, существующих механизмов контроля достаточно и требование о т.н. «веттинге» представляет собой манипулятивную, притворную заботу заинтересованных сторон о системе правосудия. «Очевидно, что чрезмерный интерес упомянутых акторов и их повестка направлены на ослабление легитимности судебной власти как одной из независимых ветвей власти и вывод механизмов управления за пределы судов», – говорится в заявлении.

Верховный суд заявляет, что т.н. «веттинг» не относится к международному стандарту, грубо нарушает суверенитет государства, «предполагает передачу механизмов укомплектования одной из ветвей государственной власти – суда в руки внешних акторов».

Верховный суд также заявил, что международная практика наглядно показала, что подобные т.н. «результат чрезвычайных процедур», вместо укрепления принципа верховенства права, является уничтожением этого принципа.

Недавно в телефонном интервью телекомпании «Пирвели» находящийся под санкциями США судья и член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе заявил, что цель «веттинга» – «вышвырнуть судей из судебной системы и заменить их такими кадрами, которые приемлемы для неправительственных организаций». «В целом у меня нет проблем с прохождением теста на добросовестность. Говорят, что это касается не всех судей. На самом деле это касается всех судей, потому что это коснулось всех судей в Украине, это коснулось всех судей в Албании», – сказал Мурусидзе.

27 февраля двенадцать неправительственных организаций представили подробное видение выполнения девяти шагов, определенных Европейской комиссией для начала переговоров о вступлении Грузии в ЕС. По мнению НПО, для реформирования судебной системы необходим широкий, инклюзивный и основанный на консенсусе процесс между политическими партиями. По их мнению, механизм проверки добросовестности кандидатов и лиц, избранных на различные руководящие должности, в том числе членов Высшего совета юстиции, судей Верховного суда, председателей судов, должен быть создан с привлечением международных экспертов, которые будут иметь решающую роль. По их мнению, должна быть создана система постоянной и периодической проверки деклараций об имущественном положении с надзорными и консультативными функциями международных экспертов в этом процессе.

