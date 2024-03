Правительство Грузии ответило заявлениями на визиты Зураба Адеишвили в Берлин и Брюссель

Правительство Грузии 11 марта опубликовало два заявления, осуждающих визиты Зураба Адеишвили, главного прокурора и министра юстиции во время правления «Национального движения», в Брюссель и Берлин в составе официальных делегаций Украины. Одно заявление было адресовано властям Украины, а второе отвечает на заявления Посольства Германии в Тбилиси и Представительства Евросоюза в Грузии по тому же вопросу.

В то же время, как сообщает МИД Грузии, министр иностранных дел Илия Дарчиашвили встретился с послами Германии и Евросоюза и официально передал им обеспокоенность грузинской стороны визитами Адеишвили.

Несколько дней назад официальные представительства Евросоюза и Германии в Грузии распространили заявления по поводу визитов члена украинской делегации Адеишвили в Берлин и Брюссель. Последний был осужден заочно по нескольким уголовным делам в Грузии. Появление Адеишвили в составе украинской делегации вызвало резкую критику со стороны Тбилиси. Германия акцентировала внимание на отсутствии правовых оснований для запрета визита Адеишвили, а Евросоюз заострил внимание на дезинформации вокруг визита.

Правительство Грузии об Украине

«Мы хотели бы выразить нашу глубокое сожаление и обеспокоенность по поводу отношения правительства Украины к дружественной Украине стране – Грузии и грузинскому народу», – говорится в заявлении правительства Грузии от 11 марта, – «В связи с тем, что Украина вовлечена в войну и защищается от российской военной агрессии, мы долгое время воздерживались от позиции по поводу такого отношения властей Украины».

В заявлении правительства говорится, что Грузия «непоколебимо» заявила о своей солидарности с Украиной и «на этом фоне ряд решений властей Украины вызывают сожаление и глубокую тревогу», включая отзыв Украиной своего посла из Грузии, а также решение о том, чтобы посол Грузии временно покинул территорию; Заявления украинских властей о Михаиле Саакашвили, а также тот факт, что высокие посты в украинской власти до сих пор занимают лица, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления.

«Правительство Грузии не понимает, почему правительство Украины принимает такие решения, которые направлены на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга», – говорится в заявлении правительства Грузии.

Правительство Грузии призвало Украину пересмотреть свои решения и передать виновных Грузии. «Мы твердо убеждены, что какие бы решения ни принимали политики, ничто не сможет поколебать историческую дружбу между нашими странами и народами», – заявляет правительство.

Правительство Грузии о Германии и ЕС

Правительство Грузии заявило, что Адеишвили был «одним из создателей репрессивного режима» во время правления Национального движения, а его пребывание в ЕС и Федеративной Республике Германии «подрывает представление о том, что европейская бюрократия привержена идея верховенства права».

«Следовательно, указанное событие прямо противоречит духу первого из 9 приоритетов, определенных Евросоюзом для Грузии, которые предусматривают недопущение усиления антиевропейских настроений в Грузии», – говорится в заявлении правительства.

«Аналогичным образом свободное передвижение других преступников и разыскиваемых лиц по территории Евросоюза способствует разжиганию антиевропейских настроений, в связи с часть которых есть существенное предположение, что они и сегодня причастны к тяжелейшим преступным действиям, направленным против граждан стран-членов Евросоюза», – говорится в заявлении правительства.

В заявлении говорится, что «Грузия является верным партнером и ожидает, что в будущем европейские структуры и бюрократия проявят большую чуткость и приверженность ценностям, на которых основывается Европа после Второй мировой войны».

Министерство иностранных дел Грузии

В МИД Грузии заявили, что визиты Адеишвили в Европу вызывают «справедливую обеспокоенность» в грузинском обществе и «не способствуют эффективности усилий, направленных против антизападных настроений».

На встрече с послами Евросоюза и Германии грузинская сторона выразила надежду, что Евросоюз и его государства-члены отреагируют соответствующим образом на подобные факты в будущем.

22 февраля были распространены фотографии, на которых Адеишвили, заочно осужденный в Грузии по нескольким уголовным делам, сидит рядом с послом Украины в Германии и главным прокурором Украины на совещании, состоявшемся в Бундестаге Германии, где обсуждался вопрос отправки ракет большой дальности для Украины. Несколько дней спустя Адеишвили сопровождал украинскую делегацию в Брюсселе, где она встретилась с Гертом Яном Кёпманном, генеральным директором Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении. Правящая партия Грузии осудила этот факт и потребовала объяснений от Евросоюза и Германии.

Зураб Адеишвили, один из влиятельных людей в окружении экс-президента Михаила Саакашвили, покинул страну после смены правительства в Грузии в 2012 году и до сих пор живет за границей. С 2013 года прокуратура Грузии объявила в розыск Зураба Адеишвили по ряду обвинений, но не смогла добиться его экстрадиции. В 2015 году Интерпол прекратил международный розыск Адеишвили по «красному циркуляру», спустя два года после его издания. Сообщается, что после Майдана в Украине Адеишвили переехал в Украину, где в настоящее время работает на власти Украины.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)