Зураб Адеишвили признан виновным в незаконном лишении свободы Кобе Давиташвили

Тбилисский городской суд 20 января признал бывшего генерального прокурора Грузии Зураба Адеишвили виновным в «организации незаконного лишения свободы и превышении служебных полномочий» в 2007 году в отношении ныне покойного бывшего депутата Парламента Кобы Давиташвили. С учетом Закона об амнистии в качестве окончательной меры наказания суд заочно избрал для Адеишвили лишение свободы на 6 лет.

По заявлению прокуратуры, доказательства подтвердили, что в начале ноября 2007 года во время митингов оппозиции против тогдашней власти на проспекте Руставели в Тбилиси Зураб Адеишвили дал указание проконтролировать рынки «Элиава», «Вокзал» и «Лило» и предотвратить агитацию со стороны лидеров оппозиции.

По той же информации, 7 ноября 2007 г. правоохранители задержали Кобу Давиташвили по указанию Зураба Адеишвили в то время, когда он находился на т.н. рынке «Элиава» для приобретения электрогенератора для акций протеста оппозиции. После этого его «избили дубинками» и вместо следственного отдела доставили в Горийский госпиталь, где ему нанесли увечья в области головы.

«Коба Давиташвили получил телесные повреждения в результате применения к нему насилия во время незаконного лишения свободы», – заявила прокуратура.

Коба Давиташвили обратился в Страсбургский суд по правам человека еще в 2010 году по тому же делу. Он умер в начале декабря 2020 года в возрасте 49 лет после продолжительной болезни. Ухудшение состояния своего здоровья он связывал именно с произошедшим в 2007 году случаем.

Зураб Адеишвили покинул страну после смены власти в Грузии в 2012 году и до сих пор живет за границей. Он получил политическое убежище от властей Венгрии.

Прокуратура Грузии с 2013 года разыскивает Зураба Адеишвили по ряду обвинений, но не смогла добиться его экстрадиции. Суд уже заочно признал его виновным по нескольким делам, в том числе по делам телекомпании «Ибериа» банка «Карту».

