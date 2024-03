Посольство Германии и ЕС комментируют критику со стороны ГМ по поводу визита Зураба Адеишвили в Берлин и Брюссель

Посольство Германии в Тбилиси и Представительство ЕС в Грузии сделали заявления по поводу визита бывшего главного прокурора и министра юстиции времен правления «Национального движения» Зураба Адеишвили в Берлин и Брюссель в составе украинской делегации, за которым последовала жесткая критика со стороны властей Грузии. Германия акцентировала внимание на отсутствии правовых оснований для запрета визита Адеишвили, а Евросоюз – на дезинформации вокруг визита.

22 февраля были распространены фотографии, на которых Адеишвили, заочно осужденный по нескольким уголовным делам в Грузии, сидит рядом с послом Украины в Германии и главным прокурором Украины на встрече, состоявшейся в Бундестаге Германии, где обсуждался вопрос отправки в Украину ракет большой дальности. Несколько дней спустя Адеишвили сопровождал украинскую делегацию в Брюсселе, где она встретилась с Гертом Яном Кёпманном, генеральным директором Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении. Правящая партия «Грузинская мечта» осудила этот факт и потребовала объяснений от Евросоюза и Германии.

В Посольстве Германии в Тбилиси подтвердили, что во время дебатов в Бундестаге Адеишвили находился на трибуне, отведенной для гостей Бундестага, в составе делегации посла Украины. По заявлению посольства, «в Германии не было причин, основанных на принципах правового государства, чтобы запретить ему посещение парламента». В посольстве также отметили, что этот факт не имеет никакого отношения к существующим отношениям между Германией и Грузией. «Все знают, что отношения между Германией и Грузией очень хорошие», – добавили в посольстве.

8 марта в Представительстве ЕС в Грузии заявили, что Герт Ян Кёппманн регулярно встречается с представителями различных стран, в том числе Украины, а «в прошлый вторник он встретился с генеральным прокурором Украины в сопровождении нескольких человек из украинской делегации».

«Представление этой встречи в ином виде является дезинформацией, тогда как правильную информацию можно легко получить на страницах Евросоюза в социальной сети», – заявили в Представительстве ЕС в Грузии, добавив, что «борьба с дезинформацией, направленной против Евросоюза – это первый шаг из девяти шагов, которые необходимо предпринять для начала переговоров о вступлении».

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал присутствие Адеишвили в институтах ЕС «возмутительным» и попросил посла ЕС пояснить, знали ли представители Еврокомиссии, с кем они встречаются и что они скажут грузинскому народу в связи с этим.

«Зураб Адеишвили осужден по пяти делам, начиная с категории пыток и заканчивая бизнес-рэкетом», – сказал Папуашвили, – «Когда такого человека с такой честью встречают разные чиновники в разных совещательных залах, а потом в тех же залах те же чиновники говорят с нами о реформе правосудия, вэтинге, правах человека, я думаю, это требует объяснений, чтобы мы относились к их словам серьезно в дальнейшем».

Папуашвили повторил, что Адеишвили подвергся санкциям со стороны грузинского суда, и «когда мы четко следуем санкциям, введенным ЕС или другими странами, и следим за тем, чтобы их не обходили, создается впечатление, что некоторые европейские страны обходят судебные санкции, введенные Грузией».

Папуашвили также раскритиковал власти Украины и заявил, что героическая борьба украинского народа против агрессии не освобождает его власти от ответственности, которую они несет в связи с покрывательством уголовных преступников.

Еще один депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа призвал МИД Грузии вызвать посла Германии для объяснений. Он также потребовал объяснений от Евросоюза.

Зураб Адеишвили, один из влиятельных людей в окружении экс-президента Михаила Саакашвили, покинул страну после смены власти в 2012 году и до сих пор живет за рубежом. С 2013 года прокуратура Грузии объявила в розыск Зураба Адеишвили по ряду обвинений, но не смогла добиться его экстрадиции. В 2015 году Интерпол прекратил розыск Адеишвили по «красному циркуляру», спустя два года после его издания. По распространенным сообщениям, после Майдана в Украине Адеишвили переехал в Украину, где в настоящее время работает на властей Украины.

