Видение НПО на реализацию девяти шагов Еврокомиссии

27 февраля 12 неправительственных организаций представили подробное видение реализации девяти шагов, определенных Европейской комиссией для начала переговоров о вступлении Грузии в ЕС.

Под руководством Фонда гражданского общества над разработкой документа работали Ассоциации реформ Грузии (GRASS), Фонд исследований стратегии и международных отношений Грузии (GFSIS), Международное общества за справедливые выборы и демократию (ISFED), Института исследования демократии (DRI), Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ), Центр социальной справедливости (SJC), Страж суда (Court Watch), Центр мониторинга управления (GMC), Институт развития свободы информации (IDFI), Сапари и Демократическая инициатива Грузии (GDI).

Каждый шаг предусматривает реализацию конкретных мер как в исполнительном, так и в законодательном направлении.

Шаг 1: Борьба с дезинформацией, манипулированием информацией из зарубежа и вмешательством против ЕС и его ценностей

Документ призывает правительство проводить проактивную кампанию о ЕС и его ценностях. Он также призывает правительство развеять дезинформацию о том, что Запад пытается открыть «второй фронт» в Грузии против России.

Неправительственные организации отмечают, что департаменты стратегических коммуникаций в Администрации правительства и других государственных ведомствах должны работать над выполнением заявленной цели, которая была определена в 2018 году решением правительства Грузии, когда они были созданы – «сокращение воздействия антизападной пропаганды и повышение осведомленности населения о европейской и евроатлантической интеграции страны».

Согласно документу, как департаменты стратегических коммуникаций Администрации правительства, так и в министерствах должны регулярно и активно предоставлять общественности информацию о своих планах действий и проделанной работе.

В то же время, согласно документу, вышеупомянутые ведомства во взаимодействии с профессиональными группами и общественными организациями, работающими по вопросам дезинформации, должны определить вызовы антизападной и пророссийской дезинформации, принять принципиальные решения путем консенсуса в направлении борьбы с дезинформацией, защитить выборы 2024 года от российского информационного вмешательства, способствовать евроатлантической интеграции, обеспечить политическую финансовую прозрачность групп, которые содействуют распространению враждебны посланий российской информационной враждебной кампании, повысить осведомленность среди публичных служащих и содействовать медиаграмотности.

Неправительственные организации призывают власти прекратить «политическую инструментализацию гомофобии», направленную на дискредитацию коллективного Запада путем апеллирования к традиционным и религиозным чувствам; Правительство также должно прекратить косвенно или напрямую поддерживать гомофобные насильственные группы.

Среди прочего НПО призывают Парламент Грузии создать следственную комиссию, которая будет расследовать скоординированные и недостоверные сети, связанных с Департаментом стратегических коммуникаций правительства Грузии, о которых говорила компания Мета.

Шаг 2: Улучшение соответствия Грузии Общей внешней политике и политике безопасности ЕС

Документ включает стратегический подход Грузии к соответствию своей внешней политики и политики безопасности с ЕС. В нем подчеркивается важность поддержки решений и деклараций ЕС, разделения позиций, выраженных ЕС на международных форумах, и продолжения их поддержки, сотрудничества с ЕС и продолжения усилий по предотвращению обхода санкций, введенных Евросоюзом против России, Беларуси и других стран, продолжения сотрудничества с Евросоюзом в целях борьбы с гибридными угрозами.

Неправительственные организации призывают власти Грузии воздерживаться от внешнеполитических заявлений и действий, противоречащих позиции Евросоюза, а также от углубления сотрудничества со странами «системными соперниками» Евросоюза и дальнейшего повышения уровня отношений. Документ также призывает власти Грузии воздерживаться от принятия мер, способствующих экономическому сотрудничеству с Российской Федерацией, а также активно участвовать в миссиях и операциях политики безопасности и обороны ЕС по урегулированию кризисов.

Шаг 3: Дальнейшая работа по преодолению политической поляризации, в том числе с парламентскими оппозиционными партиями, путем обеспечения более инклюзивного законодательного процесса, особенно по законодательству, касающемуся европейской интеграции Грузии.

Неправительственные организации утверждают, что необходимо прекратить острую риторику между властью и оппозицией, снизить избирательный барьер до 2% как минимум за 6 месяцев до парламентских выборов, распределить власть в Парламенте и избрать председателя и профессиональных членов ЦИК квалифицированным большинством (2/3). Согласно документу, «Грузинская мечта» должна дать оппозиции возможность эффективно использовать имеющиеся в ее распоряжении рычаги в Парламенте, одновременно остановить углубление поляризации путем насилия и/или поощрения насилия в отношении политических оппонентов.

Документ призывает власти прекратить конфронтационные действия против гражданского общества и СМИ. Кроме того, правящая партия должна прекратить бойкот критических телевизионных программ и дебатов и возобновить сотрудничество с критическими СМИ. Неправительственные организации также призывают проправительственные каналы восстановить сотрудничество с оппозицией.

Неправительственные организации также призывают к развитию политической культуры многопартийного диалога и коалиционного управления в органах местного самоуправления.

Согласно документу, необходимо способствовать укреплению политической культуры многопартийного диалога и коалиционного правления в органах местного самоуправления.

Шаг 4: Обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно в 2024 году, и полностью учесть рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. Завершение избирательных реформ задолго до дня выборов, включая обеспечение адекватного представительства избирателей.

Неправительственные организации призывают власти обеспечить свободные, справедливые и конкурентные парламентские выборы; завершить конституционные изменения, в том числе связанные с избирательным барьером; провести четкую линию между правящей партией и государством в предвыборный период; отказаться от практики запугивания/угроз, давления и подкупа избирателей; обеспечить своевременное и эффективное расследование избирательных нарушений и соответствующее реагирование, включая привлечение виновных к ответственности; В полной мере учитывать рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии.

По заявлению неправительственных организаций, необходимо продолжить начатое в Генеральной прокуратуре в июле 2022 года расследование нарушений на выборах, проинформировать общественность о ходе расследования и поднять вопрос об ответственности виновных.

Неправительственные организации подчеркивают важность процесса избрания председателя и членов ЦИК и отмечают, что Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ рекомендуют вернуть президенту право выдвигать председателя и профессиональных членов ЦИК от председателя Парламента, чтобы обеспечить политический нейтралитет.

Шаг 5. Дальнейшее усиление парламентского надзора, особенно над службами безопасности. Обеспечение институциональной независимости и беспристрастности ключевых институций, особенно Избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям.

Неправительственные организации подчеркивают необходимость эффективного внедрения механизмов парламентского контроля и призывают парламентское большинство не препятствовать путем процедурного саботажа усилиям оппозиции по использованию механизмов парламентского контроля, включая создание временных следственных комиссий.

В документ также включены рекомендации по независимости Национального банка и Комиссии по коммуникациям. Неправительственные организации поддерживают полное укомплектование Национального банка независимыми и компетентными лицами и заявляют о необходимости отмены приказа об исключительном правиле, принятым Национальным банком при реализации финансовых санкций, введенных ЕС, США и Великобританией, которые были приняты после установления Соединенными Штатами санкций против бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе.

Что касается Комиссии по коммуникациям, организации считают, что в целях обеспечения независимости Национальной комиссии по коммуникациям необходимо изменить процедуру избрания ее членов, при этом обеспечить широкую политическую и общественную вовлеченность.

Шаг 6. Завершить и реализовать комплексную и эффективную судебную реформу, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, путем полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и обеспечения прозрачного и инклюзивного процесса.

НПО заявляют, что для реформирования судебной системы необходим широкий, инклюзивный и основанный на межпартийном консенсусе процесс. По их мнению, механизм проверки добросовестности кандидатов и лиц, избранных на различные руководящие должности, в том числе членов Высшего совета юстиции, судей Верховного суда, председателей судов, должен быть создан с привлечением международных экспертов, которые будет иметь решающую роль.

По мнению НПО, этот механизм должен быть разработан в консультации с Еврокомиссией и Венецианской комиссией с учетом передового опыта в регионе. Кроме того, должна быть создана система постоянной и периодической проверки деклараций об имущественном положении с надзорными и консультативными функциями международных экспертов в этом процессе.

Согласно документу, необходим детальный анализ предыдущих реформ и текущих вызовов в системе, целью которого станет полноценное планирование дальнейших реформ; разработка стратегии и плана действий судебной реформы, учитывающих основные проблемы и стратегические вопросы в системе правосудия.

Шаг 7. Дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Реализация рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса; создание богатого опыта в расследовании дел о борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В целях повышения эффективности и независимости основных антикоррупционных и следственных органов в Грузии неправительственные организации дают ряд рекомендаций, среди которых предоставление Антикоррупционному бюро полномочий по расследованию случаев коррупции, а также административных и финансовых ресурсов, необходимых для эффективного выполнения этого мандата; избрание руководителя Антикоррупционного управления на должность Парламентом Грузии подавляющим большинством голосов и определение подотчетности Антикоррупционного бюро только перед Парламентом; Принятие новой Антикоррупционной стратегии и плана действий.

Аналогичным образом следует усилить институциональную независимость Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных, изменить процедуры отбора их руководителей, а также уточнить их мандаты и полномочия.

Шаг 8. Улучшить существующий План действий по деолигархизации для реализации многосекторального, системного подхода в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и путем создания прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества.

В документе внимание уделяется необходимости системного подхода по деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это включает в себя обеспечение беспристрастности, независимости и эффективности ключевых институтов, участвующих в этом процессе.

По заявлению организаций, необходимо усовершенствовать существующий План действий с учетом обратной связи Евросоюза и рекомендаций Венецианской комиссии, а также с привлечением оппозиции и гражданского общества; Своевременное принятие законодательных изменений, предусмотренных Планом действий, и своевременная реализация административных мер; эффективная реализация мер, предусмотренных Планом действий, включая расследование дел о коррупции на высоком уровне; производство периодического, прозрачного и эффективного мониторинга процесса выполнения Плана действий.

Шаг 9. Улучшить защиту прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений.

В документе говорится, что путем широких консультаций с гражданским обществом, научными кругами и оппозицией должен быть осуществлен пересмотр Национальной стратегии по защите прав человека и Плана действий с учетом основных вопросов, поднятых народным защитником, гражданским обществом и соответствующими международными организациями.

Рекомендации НПО направлены на улучшение правового статуса гражданского общества и обеспечение конфиденциальности, равенства и свободы собраний и выражения мнений. Кроме того, в рекомендациях, среди прочего, говорится о важности ликвидации дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности, этнической и религиозной принадлежности, а также обеспечения защиты прав меньшинств и предотвращения преступлений на почве ненависти.

НПО также призывают к усилению мандата народного защитника, реализации антидискриминационной политики, а также защите свободы журналистов и СМИ.

НПО призывают власти предотвратить насилие со стороны ультраправых радикальных группировок, разработать и внедрить государственные услуги для жертв преступлений на почве ненависти, принять стратегию против дискриминации и ненависти и обеспечить тщательное расследование насилия 5 июля 2021 года и 8 июля 2023 г., в том числе наказать организаторов и исполнителей, СМИ с учетом показаний гражданского общества и общественного защитника.

