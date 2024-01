НПО призывают к расширению формата сотрудничества для выполнения девяти оговорок ЕС

Неправительственные организации, которые работают по вопросам укрепления демократии и верховенства закона в Грузии, 30 января опубликовали заявление об участии местных НПО во встрече в Парламенте рабочей группы, связанной с реализацией девяти оговорок ЕС. Согласно заявлению, подписавшим организациям было отказано в участии во вчерашней встрече, поскольку они не являются членами Платформы гражданского общества Восточного партнерства.

Заявление подписали Ассоциация молодых юристов Грузии, Сапари, Центр социальной справедливости, Институт исследований демократии, Европейско-грузинский институт, Институт развития свободы информации, Открытое пространство Кавказа, Права Грузия, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Центр прав человека.

Подписавшие организации отмечают, что, хотя они и не являются членами платформы, они уже много лет работают над вопросами, охватываемыми 9 оговорками Евросоюза. «После того, как стало известно, что в Парламенте Грузии планируется рабочая встреча, часть гражданских организаций письменно обратились к председателю Парламента и попросили подключиться к рабочему процессу. В заявлении, подписанном организациями, работающими по теме демократии и верховенства закона, мы призвали Парламент расширить формат сотрудничества с гражданским сектором и обеспечить проведение широкого рабочего формата и вовлечения заинтересованных организаций в нем», – говорится в заявлении.

Тем не менее, просьба организаций не была удовлетворена. «Мы считаем, что, учитывая 9-ю оговорку Еврокомиссии, Парламент обязан обеспечить реальный рабочий процесс, расширить формат сотрудничества с гражданским сектором и дать всем заинтересованным организациям возможность быть вовлеченными в процесс евроинтеграции Грузии», – заявляют организации.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили 29 января подтвердил, что неправительственные организации были приглашены на встречу через Платформу гражданского общества Восточного партнерства, из которой некоторые организации вышли. По словам Папуашвили, эти организации написали ему и предложили принять участие индивидуально, но было отказано.

Представитель Платформы гражданских организаций Восточного партнерства Нино Чхобадзе заявила после встречи, что гражданский сектор не может ограничиваться одной платформой. Она призвала к более широкому вовлечению неправительственных организаций в процесс реализации реформ и обеспечению их более широкого участия в рабочих группах.

