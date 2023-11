План действий правительства по деолигархизации

«Civil Georgia» ознакомился с Планом правительства Грузии по деолигархизации. Документ состоит из 52 страниц и называется «План действий по предотвращению чрезмерного влияния частных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь Грузии».

Чтобы принять во внимание пятый приоритет Еврокомиссии и правовое заключение Венецианской комиссии по деолигархизации в Грузии, в том числе с использованием «системного подхода», правительство Грузии разработало план действий, согласно которому, необходимо предпринять шаги по семи направлениям, среди которых борьба с коррупцией, государственные закупки, политика конкуренции, правосудие, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, мониторинг финансовой деятельности политических партий и СМИ.

В документе правительство заявляет, что выполнение приоритетов, установленных Евросоюзом, не является «автономным процессом» и что план действий «является частью более широкой работы Грузии по выполнению всех 12 приоритетов».

Причины разработки плана действий

В июне 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус страны-кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, а Грузии предоставила европейскую перспективу и одновременно определила 12 приоритетов, которые страна должна реализовать, чтобы получить этот статус. Одним из приоритетов, определенных Еврокомиссией, было выполнение обязательства по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния частных интересов в экономической, политической и общественной жизни.

В ответ на рекомендацию Еврокомиссии правительство Грузии разработало закон о деолигархизации и, по сути, скопировало украинский закон о деолигархизации, хотя и с некоторыми изменениями, например, вместо президента полномочия по составлению списка олигархов предоставлялись правительству. Венецианская комиссия подвергла критике законопроект и посоветовала Грузии не принимать его, сославшись на потенциальную опасность использования закона в политических целях. 19 сентября «Грузинская мечта» провалила законопроект в третьем чтении.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата, однако, среди прочего, призвала страну улучшить текущий план действий по реализации системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и посредством прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества.

14 сентября на 68-м заседании Комиссия по интеграции Грузии в ЕС под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили утвердила недавно разработанный План действий по деолигархизации. По заявлению правительства, план был разработан на основе рекомендаций Венецианской комиссии и Евросоюза.

Борьба с коррупцией

Значительная часть плана действий посвящена предыдущим действиям и достижениям правительства. В документе говорится о создании независимого и финансово автономного Антикоррупционного бюро Грузии и его подотчетности Парламенту и антикоррупционному совету. Правительство отмечает, что 8 из 16 рекомендаций «Группы государств по борьбе с коррупцией» (GRECO) Совета Европы были выполнены, особенно в части предотвращения коррупции среди судей и прокуроров. Согласно документу, шесть рекомендаций были частично реализованы, особенно в контексте предотвращения коррупции среди членов Парламента, тогда как, по оценкам GRECO, две рекомендации остаются невыполненными.

Согласно документу, правительство Грузии намерено активизировать усилия по борьбе с коррупцией, включая координацию с GRECO, и наделить Антикоррупционное бюро полномочиями давать рекомендации. План действий предполагает создание стратегических антикоррупционных рамок, обновление методических документов, расширение сферы декларирования имущества, обеспечение доступа к информации и разработку форм декларации о конфликте интересов. Кроме того, правительство оценит коррупционные риски, усилит механизмы реагирования на несоблюдение требований. Основная цель – усилить Антикоррупционное бюро, обеспечить прозрачные и эффективные меры против коррупции, а также ввести потенциальные административные наказания за несоблюдение требований, включая мониторинг финансовой деятельности политических партий.

Государственные закупки

Правительство планирует усилить возможности Агентства государственных закупок. Эти меры направлены на исключение коррумпированных субъектов из правительственных контрактов, повышение осведомленности заинтересованных сторон и общественности о текущих реформах в области закупок, а также модернизацию практики в соответствии со стандартами ЕС.

В частности, план действий включает в себя следующие шаги: запуск совершенно новой экосистемы и правовой базы государственных закупок, включая утверждение новых положений, которые обязывают заказчиков загружать результаты исследований рынка в систему государственных закупок; Планирование и управление кампанией по повышению осведомленности общественности о текущих реформах государственных закупок, включая сам документ о деолигархизации; Обеспечение руководящих принципов по использованию инструментов борьбы с коррупцией и соблюдению добросовестности, а также предотвращению конфликтов интересов и фаворитизма. Правительство также планирует провести тренинги, связанные с этими руководящими принципами.

Правосудие

Как и в других областях, план действий начинается с обзора шагов, уже предпринятых в сфере правосудия. Что касается шагов, которые необходимо предпринять, правительство определит необходимость и план для обеспечения «оптимального количества» судей и сотрудников суда для своевременного и качественного рассмотрения дел. Кроме того, чтобы снизить нагрузку на суды, правительство намерено продвигать альтернативное разрешение споров, например, арбитраж.

Правительство стремится усилить судебные механизмы путем внедрения подходов Европейского суда по правам человека и обеспечить эффективную реализацию решений Парламента по 11-му приоритету Евросоюза. Кроме того, правительство обещает усилить гарантии социальной безопасности судей и содействовать прозрачности в судебной системе.

Согласно плану действий, повышение общественного доверия предполагает повышение осведомленности, борьбу с дезинформацией и укрепление институтов суда присяжных. Планируется использовать электронные средства в судебных разбирательствах, улучшить услуги перевода; Кроме того, будет усилена Высшая школа юстиции, что позволит должным образом обеспечить подготовку соответствующего количества слушателей, необходимого для беспрепятственного проведения процесса бессрочного назначения судей.

«Аспекты независимости и целостности суда охватываются параллельными процессами в рамках третьего приоритета ЕС и, следовательно, здесь они не обсуждаются», — говорится в плане действий.

Борьба с отмыванием денег

Планы Грузии по укреплению рамок борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) включают реализацию Национальной стратегии и Плана действий на 2023-2026 годы по содействию предотвращению, выявлению и пресечению отмывания денег и финансирования терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, правительство планирует создать реестр бенефициарных владельцев, реализовать рекомендации MONEYVAL (Специального комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) и привести законодательство и административную практику в соответствие с новым EOIR стандартом Глобального форума.

Мониторинг финансовой деятельности политических партий

Пожалуй, наименьшее количество шагов запланировано в части мониторинга финансовой деятельности политических партий. Правительство Грузии планирует запретить юридическим лицам пожертвования политическим партиям. План действий также предусматривает снижение верхнего предела годовых расходов политических партий, установленного законом, и публикацию отчетов о расходах политических партий. Отчеты должны публиковаться регулярно.

СМИ

Правительство в первую очередь планирует проверить и проанализировать соответствующее законодательство ЕС/Совета Европы о собственности СМИ и прозрачности собственности СМИ, включая законодательство о конкуренции и процедуры контроля за слияниями. План действий предусматривает устранение выявленных пробелов путем принятия соответствующего законодательства и практики.

