14 сентября США объявили, что ввели санкции против более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе из России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Грузии, чтобы предотвратить уклонение от санкций, затруднить доступ России к технологиям, деньгам и финансовым ресурсам, которые помогают Путину вести войну в Украине и в целом предотвратят вредительскую деятельность России.

В санкционный список попал бывший генеральный прокурор Грузии и человек, близкий к окружению Бидзины Иванишвили, Отар Парцхаладзе, крестным отцом внука которого является сын Бидзины Иванишвили Бера Иванишвили. После непродолжительного пребывания на посту генерального прокурора в 2013 году он был вынужден уйти в отставку после того, как выяснилось, что у него была судимость в Германии.

По данным Госдепартамента США, против Отара Парцхаладзе (и российского офицера безопасности Александра Онищенко) вводятся санкции за распространение пагубного влияния России на Грузию. По той же информации, офицер ФСБ России Онищенко «предположительно помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство. Парцхаладзе полностью принял российскую идентичность и регулярно ездит в Россию. Онищенко и ФСБ использовали Парцхаладзе, чтобы повлиять на грузинское общество и политику в пользу России. По имеющимся данным, Парцхаладзе получал личную выгоду от связей с ФСБ».

