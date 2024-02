DRI: План действий правительства по контролю за сектором безопасности не отвечает требованиям Еврокомиссии

Институт исследований демократии (DRI) 12 февраля опубликовал заявление, согласно которому План действий правительства по усилению парламентского контроля над сферой безопасности «не предусматривает мер, которые должны быть реально реализованы в этом направлении». План действий правительства, опубликованный 25 декабря, касается выполнения 9 условий, определенных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении Грузии.

По мнению Института исследований демократии, план правительства по полному укомплектованию парламентской Группы доверия в феврале 2024 года не может считаться достаточной мерой для выполнения шагов, определенных Еврокомиссией. В организации заявляют, что Парламент и без того обязан укомплектовать Группу доверия из пяти членов. «Тот факт, что сегодня в Группе доверия всего четыре члена, фактически свидетельствует об отсутствии политической воли, поскольку «Грузинская мечта» не предоставила парламентской оппозиции возможность избрать пятого члена Группы доверия из-за процедурного недостатка», – говорится в заявлении. В организации также утверждают, что парламентская оппозиция не уделила должного внимания вопросу полного укомплектования группы доверия.

В организации отмечают, что обещание властей полностью укомплектовать Группу доверия и выбрать пятого члена от парламентской оппозиции по-прежнему проблематично, поскольку процедура проверки кандидата в члены Группы доверия на допуск к государственной тайне может продлиться до 6 месяцев А это значит, что у нового члена группы доверия «не будет реального времени и возможности осуществлять контроль над сферой безопасности в Парламенте десятого созыва».

По мнению Института исследований демократии, «план, утвержденный властями, должен включать в себя обязательство осуществить необходимые законодательные изменения, которые на самом деле послужат улучшению надзора за сектором безопасности».

Среди них, по мнению организации, важно, чтобы:

Группа доверия была укомплектована из равного количества представителей оппозиции и властей;

увеличить частоту заседаний Группы доверия и внести изменения в правила созыва;

любой член Группы доверия должен иметь возможность посещать подотчетное учреждение, информируя об этом председателя, без его обязательного согласия;

для эффективного осуществления контроля члены Группы доверия должны иметь возможность доступа к большему количеству информации (кроме скрытых форм и методов деятельности);

увеличить степень подотчетности Группы доверия. Группа доверия должна представить Парламенту отчет о своей деятельности. Кроме того, каждый член Группы доверия должен иметь возможность представить альтернативный отчет, в случае, если он не согласен с отчетом/частью отчета о деятельности Группы доверия;

повысить степень подотчетности Оперативно-технического агентства перед Парламентом Грузии;

Упростить процедуру включения вопроса в повестку дня заседания комитета по требованию члена(ов) комитета.

Организация утверждает, что она участвовала в рабочей группе, созданной при Комитете по процедурным вопросам и правилам для улучшения парламентского надзора, где представила рекомендации по усилению контроля над сектором безопасности.

«Однако рабочая группа не рассмотрела рекомендации на том основании, что этими вопросами будет заниматься рабочая группа, созданная при Комитете по обороне и безопасности. Поскольку Парламент Грузии разрешил Национальной платформе Форума гражданского общества Восточного партнерства представить только две организации гражданского общества в рабочие группы, несмотря на его желание, Институт исследований демократии не смог участвовать в группе, а отправленные в письменном виде рекомендации не обсуждались и в рамках этой рабочей группы», – говорится в заявлении.

План действий правительства Грузии под названием «Меры по реализации шагов, определенных для Грузии в коммуникации Европейской комиссии о политике расширения от 2023 года», направлен на реализацию девяти шагов, определенных Еврокомиссией для Грузии при выдаче рекомендации о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС. Дальнейшее улучшение парламентского надзора, особенно в секторе безопасности, является одним из девяти шагов. В Плане действий правительство обязалось способствовать регулярному диалогу между парламентскими политическими партиями и организациями гражданского общества для улучшения практики надзора и обеспечения полной укомплектованности Группы доверия.

Группа доверия в соответствии с правилами, установленными законодательством Грузии осуществляет надзор за секретной деятельностью и специальными программами в сфере обороны и безопасности Грузии, за исключением части, связанной с тайными формами и методами деятельности. Группа доверия состоит из 5 членов, один из которых является председателем Комитета парламента по обороне и безопасности, двое являются членами фракции/фракций парламентского большинства и двое являются членами фракций парламентской оппозиции.

