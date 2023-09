НБГ меняет позицию и поддерживает Парцхаладзе

Национальный банк Грузии опубликовал заявление, согласно которому банк разработал и задействовал изменение в приказ президента Национального банка Грузии, в результате которого находящемуся под санкциями США Отару Парцхаладзе больше не будет ограничен доступ к банковским активам и совершению финансовых операций. Сегодняшним заявлением Национальный банк изменил свое же вчерашнее решение, за которым вскоре последовала критика со стороны председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе.

В новом заявлении НБГ говорится, что на момент, когда банк полностью выполняет требования, предусмотренные санкционным режимом, «в этом процессе возникает первый прецедент, когда такие санкции затронули гражданина Грузии».

В банке разделили вчерашнюю позицию Ираклия Кобахидзе и заявили: «каждый гражданин Грузии защищен Конституцией Грузии». Национальный банк Грузии, руководствуясь Конституцией Грузии и принципом невиновности, считает, что международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в отношении него по соответствующему делу в грузинском суде не вынесен обвинительный приговор.

По данным банка, согласно сегодняшним изменениям, режим санкций не будет распространяться на гражданина Грузии или юридическое лицо, акциями которого владеет гражданин Грузии, на которого наложены санкции, за исключением случаев, когда грузинский суд вынес против них обвинительный приговор в связи с основаниями санкций.

