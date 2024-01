Студенты заняли Канцелярию ТГУ с требованием освободить Чикобава и Хасаия

26 января студенты, в том числе члены студенческого Майского движения, заняли помещение Канцелярии Тбилисского государственного университета (ТГУ) и потребовали освобождения Акакия Чикобава и Георгия Хасаия. Им обоим вчера Тбилисский городской суд избрал предварительное заключение за групповое повреждение автомобиля, принадлежащего Национальному исполнительному бюро, в ходе процесса выселения.

Студенты также требуют прекратить выселение людей из «последнего места жительства» и чтобы Администрация ТГУ выступила с официальным заявлением в поддержку Хасаия и Чикобава. Аналогичное призыв был сделан и в адрес Государственного университета Ильи, где Хасаия является докторантом. Чикобава преподает в ТГУ.

Студенты не собираются покидать помещение Канцелярии ТГУ, пока их требования не будут выполнены.

Они призывают университет объявить забастовку, а профессоров – присоединиться к студентам. «Выселение семьи из последнего места жительства и задержание солидарных с ней людей – это прямой результат экономической политики, которая каждый день загоняет население в долг и пытается отобрать у нас будущее», – заявил представитель студенческого Майского движения на видео, записанном в канцелярии.

Сегодня во дворе ТГУ прошла акция протеста. Среди участников акции были студенты и члены движения «Хма» («Голос»). Георгий Хасаия и Акакий Чикобава являются сооснователями этого движения.

«Если в наш адрес возникнет угроза, что двое наших членов будут заключены в тюрьму на срок от трех до шести лет, мы можем выступить с более опасными угрозами. Скажем, что сегодня остановится университет, завтра остановится что-то еще, о чем я не буду объявлять, и, наконец, Грузия остановится до тех пор, пока не будут на свободе Георгий Хасаия и Акакий Чикобава и пока не прекратятся выселения», – заявил участник акции, который, по информации издания «Публика», является представителем движения «Хма».

