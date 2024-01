Суд оштрафовал восемь фигурантов дела о выселении

Восемь человек, задержанных по административным обвинениям 26 января за противостояние с представителями власти в ходе процесса выселения семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси были оштрафованы на 2 000 лари каждый. Эту информацию подтвердил Центр социальной справедливости для «Civil Georgia». Организация защищала в суде интересы семи из восьми обвиняемых. По той же информации, восьмого оштрафованного в суде защищала Ассоциация молодых юристов Грузии.

Выселение семьи из дома, расположенного на улице Кекелидзе в Тбилиси, было встречено ожесточенным сопротивлением. Представители Национального исполнительного бюро прибыли на улицу Кекелидзе утром 23 января, однако попытка выселения встретила серьезное сопротивление со стороны владельцев квартиры и их сторонников.

По тому же делу Тбилисский городской суд назначил предварительное заключение двум лицам, Акакию Чикобава и Георгию Хасаия. Хасаия и Кекелидзе обвиняют в повреждении автомобиля, принадлежащего Национальному исполнительному бюро. В тот же день за неподчинение приказам полиции были задержаны еще 18 человек, однако им было назначено лишь административное наказание.

