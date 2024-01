Хартия журналистской этики комментирует физическое насилия над журналистами со стороны полиции

Хартия журналистской этики Грузии отреагировала заявлением на факты физического насилия со стороны полиции над журналистами при исполнении ими своих профессиональных обязанностей во время выселения семьи из жилого дома, расположенного на улице Кекелидзе в Тбилиси 23 января. Хартия осудила физическое насилие в отношении журналистов и призвала МВД немедленно начать расследование, чтобы «полицейские-насильники были привлечены к ответственности по всей строгости закона».

В качестве примера Хартия приводит факт физического насилия в отношении журналиста издания «Мауцкебели» (Вещатель) Рати Ратиани. Пока он освещал процесс выселения в прямом эфире, «полицейский толкнул его вниз, применив грубую силу, тем самым подвергнув серьезной опасности его здоровье и жизнь». Как сообщил Хартии этики представитель «Мауцкебели», в то же время сотрудники правоохранительных органов физически расправились с еще тремя журналистами этого издания – Натией Карчиладзе, Ани Гиоргадзе и Георгием Аробелидзе.

«Хартия журналистской этики Грузии категорически осуждает факт физического насилия в отношении журналистов. Такого рода действия полиции поощряют насилие в отношении журналистов в стране, где десятки преступлений, совершенных против журналистов, до сих пор не расследованы», – говорится в заявлении Хартии, согласно которому подобные инциденты «подрывают стремление страны стать полноправным членом европейских и евроатлантических структур».

В заявлении подчеркивается, что согласно Уголовному кодексу Грузии, незаконное воспрепятствование журналисту в его профессиональной деятельности наказуемо. Организация призывает МВД и другие соответствующие ведомства «дать должную квалификацию этому насильственному действию и немедленно начать расследование, чтобы полицейские-насильники были привлечены к ответственности по всей строгости закона».

Помимо физического насилия, по некоторым сообщениям, полиция задержала одного журналиста. По данным СМИ, журналист Гела Мтивлишвили, редактор издания «Мтис амбеби» (Горские новости), был задержан во время освещения выселения на улице Кекелидзе (информацию о задержаниях обнародовало также МВД, хотя в этой информации не уточняется, был ли Мтивлишвили среди задержанных).

Хартия журналистской этики Грузии опубликовала отдельное заявление, в котором осуждает задержание Мтивлишвили. «Хартия категорически осуждает факт незаконного лишения свободы и физического насилия в отношении Гелы Мтивлишвили и призывает правоохранительные органы немедленно освободить задержанного журналиста, а также немедленно расследовать факт применения полицией чрезмерной силы при его задержании», – говорится в заявлении.

Позже Гелу Мтивлишвили отпустили под подписку. В беседе с представителями СМИ о своем задержании Мтивлишвили заявил, что не имел ничего общего с проходившей акцией против выселения и находился там лишь для осуществления своей профессиональной деятельности. По его словам, через несколько минут после прибытия на улицу Кекелидзе он увидел, что один из молодых людей был задержан полицией, и он последовал за ним до машины Патрульной полиции.

По словам Мтивлишвили, именно в этот момент его толкнул один из полицейских. Мтивлишвили сказал ему, что он журналист, и в это время полицейские окружили его и затолкали в полицейскую машину. Журналист поинтересовался причиной задержания, но получить ответ от полицейских ему не удалось. По словам Мтивлишвили, вместе с ним в машине сидели пятеро полицейских, которые вели себя «агрессивно», и трое из них «душили» его.

По словам Мтивлишвили, он подал иск в суд, но «иллюзий» по поводу того, что инцидент будет расследован, у него нет.

