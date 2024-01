Суд оштрафовал задержанного при выселении семьи на улице Кекелидзе журналиста

Судья Тбилисского городского суда Нино Щербакова 31 января оштрафовала редактора издания «Мтис амбеби» (Горские новости) Гелу Мтивлишвили на 2 000 лари. Мтивлишвили был задержан полицией 23 января при выселении семьи из жилого дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. Позже в тот же день его отпустили под подписку.

«Несмотря на то, что у суда не было никаких доказательств, кроме лживых и ложных показаний полицейского, другого решения от судьи Нино Щербаковой я не ожидал. Она известна такими решениями. Я не согласен, я подам жалобу в Апелляционный суд, а затем в Европейский суд по правам человека», – заявил Гела Мтивлишвили Радио «Свобода».

Выселение семьи из дома, расположенного на улице Кекелидзе в Тбилиси, вызвало острое сопротивление. Представители Национального исполнительного бюро прибыли на улицу Кекелидзе утром 23 января, однако попытка выселения встретила серьезное сопротивление со стороны владельцев квартиры и их сторонников.

Всего в результате противостояния были задержаны 20 человек. Двое из них, Георгий Хасаия и Акакий Чикобава, обвиняются в повреждении автомобиля, принадлежащего Национальному исполнительному бюро, и им избрали предварительное заключение. В тот же день 18 человек, задержанных за неподчинение приказам полиции, были наказаны лишь административным наказанием. Хартия журналистской этики Грузии осудила факты физического насилия со стороны полиции в отношении журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей во время выселения.

