По делу о выселении суд оставил Хасаия и Чикобава в предварительном заключении

Тбилисский апелляционный суд 2 февраля вынес решение по делу выселении жильцов из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси и Акакия Чикобава и Георгия Хасаия, задержанных по обвинению в повреждении автомобиля, принадлежащего Национальному исполнительному бюро, оставил в предварительном заключении. Прокуратура имеет право обратиться в первую инстанцию ​​об изменении меры пресечения.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 187 части 2 пункта «В» УК Грузии, в которой говорится о групповом причинении ущерба или уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Прокурор дела Роин Хинтибидзе заявил 30 января, что если обвиняемые признают свою вину и возместят ущерб, обвинение готово применить менее суровую меру пресечения, чем содержание под стражей. Обвиняемые частично признали себя виновными и заявили, что повредили транспортное средство, но в составе группы. По словам их адвоката, и Хасаия, и Чикобава готовы возместить ущерб.

