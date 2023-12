Парламент запретил юридическим лицам делать пожертвования партиям

Парламент Грузии 15 декабря в ускоренном порядке обсудил и 82 голосами в третьем чтении принял запланированные поправки в Закон «О политических объединениях граждан» и «Избирательный кодекс», согласно которым юридическим лицам запрещается давать пожертвования партиям. В соответствии с теми же изменениями, верхний предел общей допустимой суммы расходов, понесенных партией в течение года, снижается с 0,05% до 0,04% валового внутреннего продукта предыдущего года.

Представители правящей партии утверждают, что ограничение финансирования политических партий юридическими лицами было одной из девяти рекомендаций Еврокомиссии. Изменения также обусловлены рекомендацией «борьбы с коррупцией», в которой говорится, что необходимы дальнейшие меры для деолигархизации, а именно для решения проблемы крупных частных интересов и их влияния в политической, судебной и экономической сферах.

В заключении Венецианской комиссии о первой попытке «Грузинской мечты» разработать закон о деолигархизации четко подчеркивается, что правящая партия должна, среди других изменений, разработать корректирующее законодательство и меры, включая эффективную конкурентную политику, антикоррупционные меры, повышение прозрачности в государственных закупках и владении СМИ, также ужесточить правила политического финансирования. В новом плане действий по деолигархизации, пожалуй, наименьшее количество шагов запланировано в плане контроля за финансовой деятельностью политических партий. План действий также предусматривал снижение верхнего предела годовых расходов, установленного законом для политических партий, и публикацию отчетов о расходах политических партий.

Представители оппозиции считают, что принятые изменения не соответствуют условиям, установленным Еврокомиссией. Они утверждают, что из-за ожидаемых преследований правящей партии юридические лица и без того уклонялись уже от финансирования оппозиционных партий. По их мнению, «Грузинская мечта» все равно сможет получить пожертвования, а это значит, что этот закон был принят непосредственно против оппозиции.

В частности, в 2011 году, перед выборами 2012 года, власти Единого национального движения запретили пожертвования от юридических лиц. После прихода к власти «Грузинской мечты» эта процедура была «либерализована», и власти разрешили юридическим лицам, в том числе компаниям, ежегодно жертвовать политическим партиям максимум 120 000 лари.

Согласно отчетам международных организаций и местных наблюдателей, проблема с финансированием партий заключалась не в пожертвованиях юридических лиц, а в слабом контроле за финансированием партий и кампаний. В отчете БДИПЧ/ОБСЕ по оценке выборов 2020 года говорится: «Службы государственного аудита осуществляет надзор финансирования партий и избирательных кампаний и выявляет потенциальные нарушения. В целом, большинство собеседников миссии наблюдателей БДИПЧ выразили низкую уверенность в прозрачности финансирования избирательной кампании».

В сентябре 2023 года надзорная функция была передана Антикоррупционному бюро. «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) отмечает, что основная проблема Службы государственного аудита в рамках ее мандата заключалась в том, что это ведомство не имело полномочий по расследованию уголовных преступлений, из-за чего оно было крайне неэффективно в расследовании случаев политической коррупции. Поскольку такой функции нет и у Антикоррупционного бюро, ISFED предрекает этому ведомству такую ​​же проблему.

