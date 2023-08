«TI Грузия»: Больше всего политических пожертвований получила партия «Лело за Грузию»

Согласно бюллетеню неправительственной организацией «Международная прозрачность – Грузия» (TIG), который был опубликован 31 июля, во втором квартале 2023 года (апрель-июнь) политические партии получили в общей сложности 453 336 лари в виде пожертвований, из которых наибольшую сумму – 218 300 лари получила партия «Лело за Грузию».

На втором месте «Грузинская мечта» со 108 000 лари политических пожертвований. Далее идут: «Единое национальное движение» – 90 790 лари; «Христианско-консервативная партия Грузии» – с 9 500 лари и «Консервативное движение» – с 6 550 лари.

Что касается количества жертвователей, здесь лидирует «Лейбористская партия», которая за отчетный период получила пожертвования 44 раза, хотя большинство этих пожертвований были небольшими суммами.

Обзор доноров «Грузинской мечты»

По данным «Международной прозрачности – Грузия», за отчетный период у правящей партии было всего 3 донора. «Двое из трех доноров – Отар Путкарадзе и Давид Девадзе – являются деловыми партнерами бывшего депутата Батумского Сакребуло Нукри Долидзе, их совместная компания «Бонди-2009» выиграла тендер на сумму более 35 миллионов лари за тот же период», – подчеркивается в бюллетене.

Следует отметить, что 6 июня Путкарадзе и Девадзе пожертвовали «Грузинской мечте» 100 тысяч лари одновременно. Они являются партнерами в трех компаниях (ООО «Фиш Пойнт», ООО «Объединение рыбаков» и ООО «Бонди-2009»), из которых особо следует отметить «Бонди-2009», которая «выиграла тендеры на сумму до 190 миллионов лари с 2012 г. и на более 800 000 лари получила упрощенные контракты о закупке, и партнеры этой компании пожертвовали «Грузинской мечте» в общей сложности 270 000 лари».

Реакция Службы государственного аудита

Согласно бюллетеню «Международной прозрачности», на основании запроса Службы государственного аудита Служба доходов предоставила информацию о 32 физических лицах, сделавших пожертвования 11 политическим партиям. Четверо из них не имели достаточного дохода, чтобы сделать пожертвование. По информации, запрошенной Службой аудита у коммерческих банков, двое из указанных четырех лиц являлись донорами «Национального движения», двое – донорами «Консервативного движения».

